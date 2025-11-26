Putin desafía a Trump e insiste en que no ha hecho ninguna concesión para poner fin a la guerra

/ 26 noviembre 2025
    Putin desafía a Trump e insiste en que no ha hecho ninguna concesión para poner fin a la guerra
    Un hombre camina frente a un edificio residencial en llamas después de un ataque ruso en Zaporiyia, el 26 de noviembre de 2025. FOTO: AP

Varios funcionarios rusos insistieron en que era demasiado prematuro hablar sobre la aceptación de cualquier plan de paz

Rusia desmintió la afirmación de Donald Trump de que el Kremlin ya había acordado algunas concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras Moscú atacaba a ucranianos inocentes con nuevos ataques con drones durante la noche.

Varios funcionarios rusos insistieron en que era demasiado prematuro hablar sobre la aceptación de cualquier plan de paz y que Moscú no aceptaría nada que no cumpliera plenamente sus demandas.

“No se puede hablar de ninguna concesión o rendición de nuestros enfoques en los aspectos clave para resolver los problemas que enfrentamos, incluso en el contexto de la operación especial [en Ucrania]”, dijo Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores ruso, según el Times.

Esto ocurre después de que Trump dijera el martes que los negociadores estadounidenses habían avanzado en las discusiones con Rusia y Ucrania, y que el Kremlin había aceptado algunas concesiones.

Trump no llegó a detallar cuáles fueron esas concesiones.

Cuando se le preguntó si un acuerdo de paz estaba cerca, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles: “Es prematuro decir eso todavía”.

Mientras tanto, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con aviones no tripulados en la ciudad de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, el martes por la noche, que dejó 19 personas heridas.

El ataque provocó incendios y dañó gravemente decenas de edificios de apartamentos, provocando incendios, hiriendo a 19 personas y dañando gravemente edificios y vehículos, dijo el gobernador regional, Ivan Fedorov.

“Actualmente se está llevando a cabo una operación de rescate en 12 lugares”, dijo Fedorov en un video publicado en línea.

“Se ha desplegado el máximo número de unidades de los Servicios de Emergencia del Estado, de la Policía Nacional y de nuestros equipos médicos”.

Las imágenes en las redes sociales mostraron a los bomberos luchando contra incendios en edificios de apartamentos de gran altura y vehículos destrozados en las calles de la ciudad.

La fuerza aérea de Ucrania, por su parte, dijo que derribó 72 de los 90 drones y dos misiles balísticos lanzados por Rusia en un ataque a nivel nacional durante la noche.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

