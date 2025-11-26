Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027

México
/ 26 noviembre 2025
    Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027
    Debido a que aún no se conocen las nuevas reglas del T-MEC, aún no se sabe si las futuras inversiones serán de producción o ensamblaje. FOTO: REFORMA

Es muy probable que México aplique aranceles del 50 por ciento a los autos provenientes de países como China

La renegociación del T-MEC, que se prevé que inicie el próximo año, se podría extender hasta 2027 debido a que la industria automotriz será tomada como bandera electoral por parte de EU, anticipó Grupo Financiero BASE.

Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico en esa institución, indicó que una de las razones por las cuales el Gobierno de Donald Trump no ha quitado el 25 por ciento de aranceles a la industria automotriz es porque viene la renegociación del Tratado y será utilizado como bandera para las elecciones intermedias de EU en 2026.

”La revisión del T-MEC no va a terminar el siguiente año, sino que EU lo va a querer extender hasta 2027, y con todo esto habrá incertidumbre, pero poco a poco Trump va a tener que ir disminuyendo los aranceles y no lo que quiera ser bueno con México, sino porque nos necesita y por otro lado por las presiones inflacionarias”, señaló al participar en el Foro Automotor AMDA 2025.

Dijo que es muy probable que México aplique aranceles del 50 por ciento a los autos provenientes de países como China para la renegociación del Tratado.Anticipó que la renegociación va a terminar con reglas de origen más estrictas (hasta de 80 por ciento) y costos laborales más altos para las empresas mexicanas.

SIN INVERSIÓN

En el mismo foro, Guido Vildozo, director asociado de Automotive Consulting Standard & Poors Global Mobility, dijo que en el corto plazo no se ven nuevas inversiones de plantas automotrices en México.

”No justifica porque no se pone una planta nueva para 30 mil o 50 mil unidades. La última gran inversión que tuvo México en ese ámbito fue la que realizó en Pesquería y fueron 450 mil unidades con destinos muy claros hacia Estados Unidos y Europa”, destacó.

Debido a que aún no se conocen las nuevas reglas del T-MEC, aún no se sabe si las futuras inversiones serán de producción o ensamblaje.

Temas


T-MEC
negocios

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

