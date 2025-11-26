$!Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027

La renegociación del T-MEC, que se prevé que inicie el próximo año, se podría extender hasta 2027 debido a que la industria automotriz será tomada como bandera electoral por parte de EU, anticipó Grupo Financiero BASE.

Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico en esa institución, indicó que una de las razones por las cuales el Gobierno de Donald Trump no ha quitado el 25 por ciento de aranceles a la industria automotriz es porque viene la renegociación del Tratado y será utilizado como bandera para las elecciones intermedias de EU en 2026.

”La revisión del T-MEC no va a terminar el siguiente año, sino que EU lo va a querer extender hasta 2027, y con todo esto habrá incertidumbre, pero poco a poco Trump va a tener que ir disminuyendo los aranceles y no lo que quiera ser bueno con México, sino porque nos necesita y por otro lado por las presiones inflacionarias”, señaló al participar en el Foro Automotor AMDA 2025.

Dijo que es muy probable que México aplique aranceles del 50 por ciento a los autos provenientes de países como China para la renegociación del Tratado.Anticipó que la renegociación va a terminar con reglas de origen más estrictas (hasta de 80 por ciento) y costos laborales más altos para las empresas mexicanas.