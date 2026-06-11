Rusia recluta a mujeres jóvenes y adolescentes para envenenar a militares ucranianos en una trampa mortal

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    Rusia recluta a mujeres jóvenes y adolescentes para envenenar a militares ucranianos en una trampa mortal
    Una joven ucraniana de 17 años habría sido reclutada por Rusia para llevar a cabo el asesinato de un soldado. ESPECIAL

El jefe de la policía de Ucrania, Ivan Vyhivskyi, declaró que hasta el momento se han registrado al menos seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de Telegram

Según el jefe de la policía ucraniana, Rusia estaría reclutando a mujeres jóvenes ucranianas, incluidas adolescentes, para llevar a cabo asesinatos contra militares en operaciones encubiertas.

El jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que hasta el momento se han registrado al menos seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de Telegram entre agentes rusos y mujeres ucranianas, incluido uno que involucra a una sospechosa de 17 años, según informó el medio local Cenzor.NET.

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“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, dijo Vyhivskyi, y agregó que solo se pudo evitar uno de los casos de asesinato.

Según el jefe de policía, las operaciones supuestamente comienzan con reclutadores rusos que buscan a mujeres jóvenes en plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones de forma remota.

Se les pide específicamente a las jóvenes que acudan a sitios web de citas para adultos y busquen personal militar ucraniano, y Rusia les proporciona dinero para alquilar apartamentos a cambio de la escritura.

Antes del encuentro, se les informa a las mujeres dónde pueden conseguir metadona, un opioide sintético que se usa como analgésico y que puede ser letal en dosis altas, agregó Vyhivskyi.

Durante el encuentro, las mujeres también reciben instrucciones sobre cómo envenenar las bebidas de los militares.

La semana pasada se informó de un caso de este tipo, cuando la policía encontró muerto a un soldado de 27 años en una residencia de la región de Zhytomyr, con una sustancia en polvo en su vajilla, según la policía nacional.

Una joven de 17 años de Berdychiv fue arrestada el 4 de junio en relación con el asesinato, tras declarar a la policía que un presunto agente de los servicios de seguridad rusos le había ordenado envenenar al hombre a través de Telegram.

La joven añadió que había recibido un paquete con una sustancia transparente, probablemente metadona, para llevar a cabo el asesinato, según informó la policía.

Según las autoridades, la sospechosa supuestamente puso la metadona en una bebida alcohólica para el militar, y la joven abandonó la residencia después de que el soldado perdiera el conocimiento y falleciera.

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente en el pasado de reclutar a ciudadanos del otro país para llevar a cabo asesinatos selectivos contra militares durante la guerra.

Hasta el momento, más de 1.100 ucranianos han sido acusados de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en actos de traición contra su país desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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