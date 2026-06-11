Rusia recluta a mujeres jóvenes y adolescentes para envenenar a militares ucranianos en una trampa mortal

El jefe de la policía nacional, Ivan Vyhivskyi, declaró que hasta el momento se han registrado al menos seis casos de asesinatos por encargo concertados a través de Telegram entre agentes rusos y mujeres ucranianas, incluido uno que involucra a una sospechosa de 17 años, según informó el medio local Cenzor.NET.

Según el jefe de la policía ucraniana, Rusia estaría reclutando a mujeres jóvenes ucranianas, incluidas adolescentes, para llevar a cabo asesinatos contra militares en operaciones encubiertas.

“Estamos hablando de asesinatos planificados organizados por los servicios especiales del Estado agresor y llevados a cabo por ciudadanos ucranianos”, dijo Vyhivskyi, y agregó que solo se pudo evitar uno de los casos de asesinato.

Según el jefe de policía, las operaciones supuestamente comienzan con reclutadores rusos que buscan a mujeres jóvenes en plataformas de mensajería, prometiéndoles dinero fácil y coordinando sus acciones de forma remota.

Se les pide específicamente a las jóvenes que acudan a sitios web de citas para adultos y busquen personal militar ucraniano, y Rusia les proporciona dinero para alquilar apartamentos a cambio de la escritura.

Antes del encuentro, se les informa a las mujeres dónde pueden conseguir metadona, un opioide sintético que se usa como analgésico y que puede ser letal en dosis altas, agregó Vyhivskyi.

Durante el encuentro, las mujeres también reciben instrucciones sobre cómo envenenar las bebidas de los militares.

La semana pasada se informó de un caso de este tipo, cuando la policía encontró muerto a un soldado de 27 años en una residencia de la región de Zhytomyr, con una sustancia en polvo en su vajilla, según la policía nacional.

Una joven de 17 años de Berdychiv fue arrestada el 4 de junio en relación con el asesinato, tras declarar a la policía que un presunto agente de los servicios de seguridad rusos le había ordenado envenenar al hombre a través de Telegram.

La joven añadió que había recibido un paquete con una sustancia transparente, probablemente metadona, para llevar a cabo el asesinato, según informó la policía.

Según las autoridades, la sospechosa supuestamente puso la metadona en una bebida alcohólica para el militar, y la joven abandonó la residencia después de que el soldado perdiera el conocimiento y falleciera.

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente en el pasado de reclutar a ciudadanos del otro país para llevar a cabo asesinatos selectivos contra militares durante la guerra.

Hasta el momento, más de 1.100 ucranianos han sido acusados de cometer incendios provocados, terrorismo o sabotaje en actos de traición contra su país desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.