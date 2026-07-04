Putin felicita a Trump por el 250º aniversario del Día de la Independencia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Putin felicita a Trump por el 250º aniversario del Día de la Independencia
    El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una reunión con el gobernador de la región de Kaliningrado, Alexey Besprozvannykh, en Moscú, el jueves 2 de julio de 2026. AP/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin

El jefe de Estado ruso expresó su confianza en el establecimiento de lazos constructivos, equitativos y mutuamente beneficiosos entre Moscú y Washington

MOSCÚ- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos.

“La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su Estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico”, reza el mensaje de felicitación del presidente ruso publicado en la web del Kremlin.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-tan-diferentes-fueron-las-visitas-de-trump-y-putin-a-china-PP20851853

Putin subrayó la historia común de las relaciones entre ambos países y aprovechó para posicionar su país como potencia mundial debido a que ambos son «potencias nucleares» y «tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global».

No hizo mención a la Guerra Fría sino a cuando fueron «aliados en dos guerras mundiales» y «juntos liberaron a la humanidad de los horrores del nazismo», así como el posterior «papel vital en la construcción de las bases del orden mundial moderno».

El jefe de Estado ruso expresó su confianza en el establecimiento de lazos constructivos, equitativos y mutuamente beneficiosos entre Moscú y Washington.

“Le deseo a usted, Donald, y a sus seres queridos salud, bienestar y éxito, y felicidad y prosperidad a todos los ciudadanos estadounidenses”, añadió el mandatario ruso, que ha visto enfriarse las relaciones con su contraparte tras su encuentro en Alaska hace cerca de un año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Relaciones
Aniversarios

Localizaciones


Rusia

Personajes


Vladímir Putin

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026
Las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Alerta la Coparmex que 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima