Putin se reúne con los enviados de Trump, Witkoff y Kushner

El presidente ruso, Vladimir Putin, discutió el acuerdo en Ucrania con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, durante maratónicas conversaciones nocturnas, y el Kremlin insistió en que la cuestión territorial debe resolverse para alcanzar un acuerdo de paz.

La reunión del Kremlin, que duró más allá de las 3 am del viernes, se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticara duramente el jueves a sus aliados europeos por lo que calificó como su respuesta lenta y fragmentada a la invasión a gran escala de Rusia que duró casi cuatro años y que, según él, ha dejado a Ucrania a merced de Putin en medio de un continuo impulso estadounidense por un acuerdo de paz.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, quien participó en la reunión de Putin con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijo que “se reafirmó que no se puede esperar alcanzar un acuerdo a largo plazo sin resolver la cuestión territorial”, una referencia a la demanda de Moscú de que Kiev retire sus tropas de las áreas en el este que Rusia anexó ilegalmente pero nunca capturó por completo.

Zelensky dijo después de reunirse el jueves con Trump en Davos, Suiza , que el estatus futuro de la tierra en el este de Ucrania actualmente ocupada por Rusia no está resuelto, pero que las propuestas de paz están “casi listas”.

En una nota positiva, Ushakov dijo a los periodistas que se acordó que funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses mantendrán conversaciones sobre cuestiones de seguridad relacionadas con un posible acuerdo de paz en los Emiratos Árabes Unidos el viernes.

Ushakov señaló que los enviados de Trump informaron a Putin sobre la reunión de Trump con Zelensky, así como sobre las conversaciones anteriores que tuvieron con funcionarios ucranianos y europeos.

Las conversaciones en el Kremlin, que calificó de “francas, constructivas” y “fructíferas”, comenzaron poco antes de la medianoche en Moscú y duraron casi cuatro horas.

A Witkoff y Kushner se les unió Josh Gruenbaum, el jefe del Servicio Federal de Adquisiciones que se desempeña como asesor principal de la Junta de Paz de Trump a la que Rusia ha sido invitada a unirse.

Mientras Rusia considera la invitación, Putin reafirmó su oferta de enviar 1.000 millones de dólares a la junta desde activos rusos congelados en Estados Unidos para ayudar a financiar la reconstrucción de Gaza.

Al preguntársele sobre la propuesta de Putin de usar los activos congelados de Rusia para la contribución a la Junta de la Paz, Trump dijo que le parecía bien. “Si está usando su dinero, genial”, dijo.

Zelensky se reunió con Trump a puertas cerradas durante aproximadamente una hora en el Foro Económico Mundial de Davos, y describió la reunión como “productiva y significativa”.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba de regreso a Washington desde Davos, Trump dijo que su reunión con Zelensky salió bien y agregó que tanto Putin como Zelensky quieren llegar a un acuerdo y que “todos están haciendo concesiones” para tratar de poner fin a la guerra.

Dijo que los puntos de fricción en las conversaciones siguen siendo los mismos que en los últimos seis o siete meses, y señaló que los “límites” eran un tema clave. “El principal obstáculo son los mismos que han estado retrasándolas durante el último año”, dijo.

El ejército más grande de Rusia ha logrado capturar alrededor del 20% de Ucrania desde que comenzaron las hostilidades en 2014 y su invasión a gran escala de 2022.

Pero las ganancias en el campo de batalla a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 600 millas han sido costosas para Moscú, y la economía rusa está sintiendo las consecuencias de la guerra y las sanciones internacionales.

Ucrania carece de recursos y, a pesar de haber impulsado significativamente su propia fabricación de armas, aún necesita armamento occidental. Además, carece de personal en primera línea.

La semana pasada, su ministro de Defensa informó de la deserción de unas 200.000 tropas y del abandono del servicio militar por parte de unos dos millones de ucranianos.

Zelensky critica a sus aliados europeos

Al dirigirse al Foro Económico Mundial después de reunirse con Trump, Zelensky enumeró una letanía de quejas y críticas contra Europa.

Los países europeos, que ven en juego su propia defensa futura en la guerra en su flanco oriental, han proporcionado apoyo financiero, militar y humanitario a Kiev, pero no todos los miembros de la Unión Europea de 27 naciones están ayudando.

Ucrania también se ha visto frustrada por los desacuerdos políticos dentro de Europa sobre cómo tratar con Rusia, así como por las respuestas a veces lentas del bloque.

“Europa parece perdida”, dijo Zelenski en su discurso, instando al continente a convertirse en una fuerza global. Contrastó la respuesta europea con las audaces medidas de Washington en Venezuela e Irán.

El ex actor cómico se refirió a la película “El día de la marmota”, en la que el personaje principal debe revivir el mismo día una y otra vez.

“El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con estas palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año. Y nada ha cambiado. Seguimos en una situación en la que debo repetir las mismas palabras”, dijo Zelensky.

Criticó a Europa por su lentitud para actuar en decisiones clave, por gastar muy poco en defensa, por no detener la “flota en la sombra” de petroleros rusos que violan las sanciones internacionales y por negarse a utilizar sus activos congelados en Europa para financiar a Ucrania, entre otras cosas.

Más conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos

Zelenskyy dijo que dos días de reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia comenzarán el viernes en los Emiratos Árabes Unidos.

“Los rusos tienen que estar dispuestos a hacer concesiones porque, ya saben, todo el mundo tiene que estar preparado, no sólo Ucrania, y esto es importante para nosotros”, dijo.

Ushakov, el asesor del Kremlin, confirmó que una delegación rusa participará en la reunión del viernes en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi.

Agregó que durante la reunión del Kremlin, Estados Unidos expresó su esperanza de que “se abran perspectivas para avanzar en toda la gama de cuestiones vinculadas al fin del conflicto y alcanzar una solución pacífica”.

Ushakov afirmó que la delegación rusa estará encabezada por el jefe de inteligencia militar, el almirante Igor Kostyukov. Añadió que el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, mantendrá conversaciones por separado sobre cuestiones económicas con Witkoff en Abu Dabi.