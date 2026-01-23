Trump afirma que la ‘armada de EU’ se dirige a Oriente Medio y que está vigilando a Irán

Donald Trump ha dicho que una “armada” estadounidense se dirige hacia Oriente Medio y que Estados Unidos está vigilando de cerca a Irán, mientras los activistas calculan en 5.002 el número de muertos por la sangrienta represión de los manifestantes en Teherán.

Hablando en el Air Force One al regresar del Foro Económico Mundial en Davos por la noche, dijo: «Tenemos muchos barcos en esa dirección, por si acaso. Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca... tenemos una armada... que se dirige hacia allí, y tal vez no tengamos que usarla».

Está previsto que el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados lleguen a Oriente Medio en los próximos días. Se están desplegando sistemas de defensa aérea adicionales, probablemente alrededor de bases aéreas estadounidenses e israelíes. El Reino Unido anunció el envío de aviones Eurofighter Typhoon de la RAF del Escuadrón 12 a Catar, a petición de Doha.

El presidente estadounidense se retractó de sus ataques contra Irán hace dos semanas, a pesar de haber prometido que “la ayuda está en camino” , en gran parte porque consideró que no se le había dado ninguna opción militar decisiva para lograr un cambio de régimen en Teherán. Los países del Golfo también le instaron a contenerse.

En una actualización del viernes, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo que el número de muertos por la represión iraní contra los manifestantes había llegado a 5.002, incluidos 4.716 manifestantes, 203 personas afiliadas al gobierno, 43 niños y 40 civiles que no participaron en las protestas.

Las cifras de la agencia han sido precisas en anteriores disturbios en Irán y se basan en una red de activistas locales para verificar las muertes. HRANA afirmó que al menos 26.541 personas fueron arrestadas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne en Ginebra para debatir la represión de las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre cuando los comerciantes salieron a las calles de Teherán en respuesta a la repentina caída del valor del rial. Las protestas se extendieron y las demandas se ampliaron, incluyendo el llamado al fin del gobierno, lo que generó los disturbios más graves y mortíferos en el país desde la revolución de 1979.

Ali Abdollahi Aliabadi, quien dirige el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya de Irán, que coordina al ejército y a la Guardia Revolucionaria, advirtió el jueves a Estados Unidos que cualquier ataque militar contra Irán convertiría todas las bases estadounidenses en la región en “objetivos legítimos”.

El movimiento de protesta ha ido en gran medida apagándose ante la represión, que estuvo acompañada de un apagón de Internet sin precedentes , aunque se escuchan cánticos de “muerte al dictador” en funerales amargos y a menudo muy concurridos.

Siguen apareciendo vídeos desde el interior de Irán que muestran cómo se dio licencia a las fuerzas de seguridad para disparar a matar a los manifestantes, especialmente entre el 5 y el 8 de enero.

Uno de los principales periódicos reformistas, Ham-Mihan, fue cerrado por publicar dos historias: una sobre la persecución de manifestantes en un hospital y la otra detallando la severidad y brutalidad de la represión más ampliamente.

Muchos reformistas destacados no han podido expresar su opinión sobre la represión, y los pocos que han podido dirigirse a un público más amplio parecen culpar a ambas partes del colapso de la solidaridad social provocado por el desplome del tipo de cambio. Se debate hasta qué punto estos problemas se deben a las sanciones o a la ineficiencia interna.

En su reflexión más larga hasta la fecha sobre la violencia, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, un reformista elegido hace 18 meses, afirmó que “la protesta civil y justa del pueblo se convirtió en una batalla sangrienta y violenta debido a una conspiración de aquellos que desean la mala voluntad de Irán”.

Scott Bessant, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se atribuyó el mérito de las protestas durante su visita a Davos, diciendo que las sanciones estadounidenses habían provocado los disturbios y que las sanciones económicas máximas “funcionaron porque en diciembre su economía colapsó”.

Añadió: “Vimos la quiebra de un importante banco. El banco central ha empezado a imprimir dinero. Hay escasez de dólares. No pueden importar, y por eso la gente salió a las calles. Esto es arte de gobernar económicamente, sin disparos, y la situación aquí va muy bien”.

Trump ha dejado abierta repetidamente la opción de una nueva acción militar contra Irán después de que Washington respaldara y se uniera a la guerra de 12 días de Israel en junio, cuyo objetivo era debilitar los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes.

Sin embargo, la perspectiva de una acción estadounidense inmediata parecía haberse desvanecido en los últimos días, ya que ambas partes insistían en dar una oportunidad a la diplomacia.