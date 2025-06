¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es importante?, Irán amenaza con colocar minas

Irán se juega mucho si decide tomar represalias. “Muchas de las opciones de Irán son el equivalente estratégico de un atentado suicida”, dijo Karim Sadjadpour, experto en política iraní de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Pueden causar un daño enorme a otros si minan el estrecho de Ormuz, destruyen las instalaciones petroleras regionales y lanzan una lluvia de misiles contra Israel, pero es posible que no sobrevivan a las consecuencias”.

Cerrar la vía navegable podría aislar a los dragaminas estadounidenses en el golfo Pérsico a un lado del estrecho. Dos funcionarios de defensa indicaron que la Marina estudiaba dispersar sus barcos en el golfo para que fueran menos vulnerables. Un funcionario de la Marina declinó hacer comentarios, citando la seguridad operativa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

Pero Irán puede hacer que resulte enormemente caro, y peligroso, para la Marina estadounidense tener que llevar a cabo lo que probablemente sería una operación de limpieza de minas de semanas de duración en el estrecho de Ormuz, según un exoficial de la Marina que estuvo apostado en un dragaminas en el golfo Pérsico. Él y otros oficiales de la Marina dijeron que la limpieza del estrecho también podría poner a los marinos estadounidenses directamente en peligro.

Minar el estrecho también causaría graves daños económicos a Irán, ya que casi todas las exportaciones de petróleo del país se realizan a través del canal.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

John Ismay es un periodista que cubre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina estadounidense. c. 2025 The New York Times Company.

