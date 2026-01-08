¿Qué es el Helicoide? El Centro Comercial convertido en un ‘infierno’ de tortura en Caracas y que sigue abierto pese a captura de Maduro

El infame centro de detención conocido como El Helicoide —un edificio de diseño helicoidal en Caracas que ha sido utilizado durante años como prisión y sede de inteligencia del Estado venezolano— ha reaparecido en el centro del debate público luego de un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su clausura.

El mandatario estadounidense vinculó la medida a la reciente operación que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro, describiendo la instalación como una “cámara de torturas en pleno corazón de Caracas ”.

Construido originalmente en los años 1950 como un moderno complejo comercial, El Helicoide quedó inconcluso y con el tiempo fue adaptado para albergar oficinas y celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo asociado con detenciones políticas y prácticas represivas.

Durante décadas, diversas organizaciones de derechos humanos han recopilado denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias, aislamiento prolongado, falta de ventilación y trato cruel hacia opositores, activistas y periodistas recluidos allí.

La declaración de Trump generó expectativas y preocupación por partes iguales.

Si bien el presidente estadounidense aseguró que se estaba procediendo a cerrar la instalación, no ofreció detalles sobre qué autoridades venezolanas estarían ejecutando la medida ni confirmó de manera formal la liberación de las personas privadas de libertad allí.

Tampoco hay anuncios oficiales independientes que verifiquen la liberación total de presos políticos del lugar.

Organizaciones venezolanas como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han pedido claridad, transparencia y garantías jurídicas para quienes siguen detenidos, insistiendo en que hasta ahora no han recibido confirmación de ninguna liberación de presos por el cierre anunciado.

Este grupo, junto con otras ONG defensoras de derechos humanos, exige que el proceso vaya acompañado de investigaciones independientes, rendición de cuentas por abusos pasados y protección al debido proceso de los detenidos que aún esperan juicio o libertad.

Mientras tanto, algunos reportes señalan movimientos y desmantelamientos de oficinas dentro de El Helicoide, aunque no se ha verificado de forma oficial ningún plan completo de cierre o desalojo integral de la prisión.

Contexto histórico y simbólico

El Helicoide se ha convertido en un símbolo internacional de las denuncias por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y, sobre todo, de Nicolás Maduro, se ha utilizado como cárcel para opositores, generando testimonios de exdetenidos que describen condiciones extremas de confinamiento, tortura psicológica y física, y aislamiento prolongado.

Aunque el anuncio de cierre ha captado la atención global, muchos activistas y defensores de derechos humanos subrayan que el cierre simbólico de una instalación no sustituye a procesos sostenidos de justicia, reparación y reformas profundas al sistema penitenciario y de seguridad del país.