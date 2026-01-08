Afirma Gobierno de Sheinbaum que la estrategia contra la extorsión ha evitado que el 76.5% de estos delitos se consuman

México
/ 8 enero 2026
    Afirma Gobierno de Sheinbaum que la estrategia contra la extorsión ha evitado que el 76.5% de estos delitos se consuman
    El funcionario reiteró que el combate a la extorsión es una prioridad dentro de la política de seguridad nacional. ESPECIAL

El titular de la Secretaría de Seguridad destacó los primeros resultados de la estrategia nacional contra la extorsión, implementada de manera simultánea en distintas entidades del país

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que en diciembre pasado se realizaron aprehensiones importantes relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Destacó que se detuvo a Jorge Armando N, alias El Licenciado, quien mantenía contacto con él.

Informó sobre avances relevantes en el esclarecimiento del ataque contra Manzo, al confirmar la detención de uno de los principales responsables intelectuales del crimen.

Detalló que en Morelia, Michoacán, fue capturado un sujeto conocido como El Licenciado, presuntamente vinculado al grupo delictivo que perpetró la agresión y señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.

Como parte de la misma línea de investigación, las autoridades lograron posteriormente la detención de Ricardo “N”, quien se desempeñaba como taxista y habría participado en la logística posterior al ataque, al encargarse del traslado de integrantes del grupo criminal tras cometer el homicidio.

García Harfuch subrayó que estas detenciones fueron resultado de labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales y estatales, lo que permitió reconstruir la ruta de escape y las responsabilidades individuales dentro de la estructura criminal.

En otro tema, el titular de la Secretaría de Seguridad destacó los primeros resultados de la estrategia nacional contra la extorsión, implementada de manera simultánea en distintas entidades del país.

Señaló que, desde su puesta en marcha, las fiscalías estatales han abierto un total de 4 mil 350 carpetas de investigación relacionadas con este delito, lo que refleja un mayor nivel de denuncia y atención institucional.

Asimismo, García Harfuch informó que las acciones preventivas, operativas y de seguimiento han permitido frenar de manera significativa este ilícito, al precisar que el 76.5 por ciento de los intentos de extorsión registrados no llegaron a consumarse.

Explicó que esta efectividad se debe, en gran medida, a la atención inmediata de denuncias, al fortalecimiento de las capacidades de investigación y al intercambio de información entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

El funcionario reiteró que el combate a la extorsión es una prioridad dentro de la política de seguridad nacional, al tratarse de un delito que impacta directamente en la economía de las familias, comercios y pequeños empresarios, y aseguró que la estrategia continuará reforzándose para reducir aún más su incidencia y llevar ante la justicia a quienes la cometen.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

