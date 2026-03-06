¿Qué hay que saber sobre los kurdos y su posible participación en la guerra de Irán con el apoyo de EU?

BRUSELAS- Miles de kurdos curtidos en batalla en el norte de Irak se están preparando para una posible operación militar transfronteriza en Irán con respaldo de Estados Unidos, según dijeron a The Associated Press funcionarios kurdos. Los tres funcionarios indicaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de los dos principales partidos kurdos de Irak discutieron la situación el domingo. Los tres hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas. TE PUEDE INTERESAR: El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán La incorporación de kurdos armados ahora, mientras Israel y Estados Unidos siguen atacando a Irán, supondría un importante desafío para las defensas iraníes, pero también podría arrastraer aún más a Irak, donde algunos de los grupos kurdos iraníes tienen bases, al conflicto. A continuación, un vistazo a los kurdos y sus relaciones en Oriente Medio: ¿QUIÉNES SON LOS KURDOS? Los kurdos son uno de los grupos étnicos apátridas más grandes del mundo, con aproximadamente 30 millones de personas que viven como minorías en Turquía, Irak, Irán y Siria. Hablan su propio idioma, con varios dialectos, y la mayoría son musulmanes suníes. Aunque nunca han tenido su propio Estado, gobiernan una zona semiautónoma en el norte de Irak y durante años controlaron de facto gran parte del noreste de Siria. Muchos han librado campañas insurgentes con el objetivo de establecer su propia nación, Kurdistán. Los nueve millones de kurdos de Irán viven principalmente en una zona a lo largo de la frontera occidental del país con Irak y Turquía. Tienen una larga historia de agravios y rebeliones tanto contra la actual República Islámica como contra la monarquía que la precedió.

Antes de la guerra, Amnistía Internacional afirmó que los kurdos enfrentan “discriminación sistémica” en Irán y que en el pasado “las fuerzas de seguridad mataron o hirieron a muchos mensajeros kurdos desarmados que cruzaban la frontera (kulbars) con impunidad”. ¿QUÉ ES LA OPOSICIÓN KURDA EN IRÁN? A lo largo de los años, varios grupos opositores kurdos han tomado las armas contra las autoridades iraníes. Algunos han establecido bases en el vecino Irak, lo que fue un motivo de confrontación entre Teherán y el gobierno central iraquí en Bagdad hasta 2023, cuando alcanzaron un acuerdo para desarmar a los grupos kurdos iraníes. En la antesala de la guerra actual, cinco grupos kurdos iraníes formaron una coalición dedicada a derrocar a la República Islámica y a establecer el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación. El jueves se les unió un sexto grupo. “Por primera vez, todos los principales partidos kurdos se han unido como uno solo en una nueva coalición —un paso histórico hacia la construcción de un nuevo futuro para los kurdos y un Irán democrático”, dijo Abdullah Mohtadi, secretario general del Partido Komala del Kurdistán iraní. Pero unirse a los otros grupos de la oposición iraní para apartar del poder a las autoridades en Teherán podría resultar difícil. ¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LOS KURDOS CON ESTADOS UNIDOS? Los kurdos rara vez han salido ganando en sus interacciones con presidentes de Estados Unidos. En 1975, el presidente Gerald Ford no logró protegerlos de una derrota a manos de las fuerzas iraquíes. TE PUEDE INTERESAR: Irán tiene amigos. ¿Dónde están? En 1988, Ronald Reagan no impidió que las fuerzas iraquíes usaran armas químicas contra los kurdos. En 1990, George Bush los animó a levantarse contra Saddam Hussein después de que este invadiera Kuwait, pero se hizo a un lado mientras las fuerzas iraquíes aplastaban la rebelión con brutalidad.