¡Qué partido tan increíble!... Donald Trump sí vio el partido entre México e Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo captó la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, también tuvo un espectador inesperado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que siguió el encuentro y terminó impresionado por el nivel de competencia mostrado por ambas selecciones. Desde la Casa Blanca, el mandatario reconoció que originalmente no tenía una razón específica para ver el compromiso, pero conforme avanzaron los minutos decidió permanecer frente a la pantalla debido a la intensidad del juego.

Aunque admitió que no conoce a profundidad a los futbolistas que participaron en el encuentro, Trump hizo una mención especial para el capitán inglés Harry Kane, con quien aseguró haber convivido anteriormente durante una partida de golf.

“Qué partido tan increíble México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido. No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien”, dijo el mandatario. EL PARTIDO LOGRÓ MANTENER SU ATENCIÓN Las declaraciones del mandatario surgieron antes de abordar otro tema relacionado con el futbol internacional, referente a la situación del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción fue revertida recientemente. Trump explicó que el desarrollo del partido entre mexicanos e ingleses fue suficiente para mantener su interés hasta el silbatazo final, algo que, según dejó entrever, no ocurre con frecuencia cuando se trata de encuentros de selecciones extranjeras. Las palabras del presidente estadounidense también reflejan la atención que ha generado el Mundial 2026 en territorio norteamericano, donde el torneo ha ocupado un lugar importante tanto en la agenda deportiva como en el ámbito político y mediático. INGLATERRA AVANZÓ TRAS UN DUELO MUY CERRADO El encuentro terminó con victoria de Inglaterra por marcador de 3-2, resultado que aseguró el boleto de los europeos a los cuartos de final de la Copa del Mundo y puso fin al camino de la Selección Mexicana en el torneo. La gran figura fue Jude Bellingham, quien marcó dos goles en apenas un par de minutos durante la primera mitad. Más adelante, Harry Kane convirtió un penal que terminó siendo definitivo para sellar la clasificación inglesa. A pesar del resultado, el Tricolor ofreció resistencia durante buena parte del encuentro. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para México, mientras que la expulsión de Jarell Quansah permitió que el equipo dirigido por Javier Aguirre jugara con superioridad numérica durante gran parte del segundo tiempo, aunque no logró completar la remontada.

TRUMP TAMBIÉN ELOGIÓ A HARRY KANE No es la primera ocasión en que el mandatario estadounidense expresa públicamente su admiración por el delantero del Bayern Múnich. Horas después del partido, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social para felicitar nuevamente al atacante inglés por su actuación. Durante sus declaraciones, el presidente también comparó la intensidad de los encuentros de eliminación directa del Mundial con el ambiente que se vive en un Super Bowl, el evento deportivo más importante de la NFL y uno de los espectáculos con mayor audiencia en Estados Unidos. Los comentarios del mandatario se suman a la creciente atención que ha despertado el Mundial 2026 entre figuras políticas estadounidenses, especialmente por el papel de Estados Unidos como uno de los países anfitriones del torneo junto con México y Canadá. Mientras Inglaterra continúa su camino rumbo a las semifinales, el partido frente al Tricolor sigue dando de qué hablar fuera de las canchas, al grado de convertirse en tema de conversación incluso en la Casa Blanca y entre algunos de los principales líderes políticos del país vecino.

DATOS CURIOSO • Donald Trump aseguró que el desarrollo del partido fue tan atractivo que no pudo dejar de verlo. • El presidente estadounidense destacó públicamente al delantero Harry Kane, con quien dijo haber jugado golf. • El duelo entre México e Inglaterra comenzó con retraso debido a una tormenta. • Jude Bellingham marcó un doblete y fue la figura del partido para la selección inglesa. • Inglaterra enfrentará a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar al Tricolor.

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