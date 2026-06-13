¿Qué significa, en términos reales, el billón de Elon Musk?

NUEVA YORK- Catapultado por la salida a bolsa de su empresa espacial SpaceX, Elon Musk es ahora el primer billonario del mundo. Ese nivel de riqueza, en manos de una sola persona, antes era inimaginable. Hasta el viernes, la marca del billón de dólares estaba reservada para medidas como el PIB (o una deuda astronómica) de un puñado de grandes economías, y, solo en la última década, para el valor de algunas de las mayores empresas que han cotizado en bolsa.

El nuevo título de Musk llega en medio de una aceleración generalizada para los más ricos entre los ricos. Año tras año, su antiguo, aunque ahora muy lejano, club de multimillonarios ha ido sumando un número creciente de miembros, desde titanes tecnológicos hasta celebridades. Mientras, cada vez más personas en todo el mundo tienen dificultades para pagar sus facturas. Muchos han denunciado la llegada del primer billonario como el ejemplo más reciente y alarmante de esa brecha de riqueza. La cifra “un billón” ya de por sí es difícil de comprender para la mente humana. Un billón de dólares es mil veces más que 1,000 millones de dólares. Y un millón de veces más que un millón de dólares. Según Forbes, el patrimonio neto de Musk alcanzó en realidad los 1.1 billones de dólares el viernes, después de que SpaceX se disparara en su debut en bolsa. La mayor parte de ese dinero está en acciones. Aun así, aquí hay algunas formas de imaginas hasta dónde podría llegar un billón. A LA LUNA IDA Y VUELTA, MÁS DE 200 VECES Pensar en cómo se ve un billón de dólares es casi tan astronómico como los objetivos interplanetarios, y, a estas alturas, todavía lejos de materializarse, que SpaceX se ha trazado.

En términos de dinero en efectivo, un billón de billetes de un dólar estadounidense colocados uno tras otro se extenderían a lo largo de casi 156 millones de kilómetros (cerca de 97 millones de millas). Eso equivaldría a la distancia de más de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna, que, según la NASA, se encuentra a un promedio de casi 384,400 kms (238,855 millas) de la Tierra. También superaría los aproximadamente 150 millones de kms (93 millones de millas) entre nuestro planeta y el Sol. 122 DÓLARES PARA CDA PERSONA EN LA TIERRA En la Tierra viven hoy casi 8,200 millones de personas, según las cifras más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Si un billón de dólares se dividiera entre toda la población mundial, cada persona recibiría cerca de 122 dólares. EL DOBLE DEL PIB DE SUDÁFRICA Un billón de dólares es más del doble del Producto Interno Bruto anual de Sudáfrica, el país natal de Musk. Según cifras de 2026 del Fondo Monetario Internacional, la producción de bienes y servicios del país ronda los 480 mil millones de dólares.

Hoy en día, solo unos 21 países en el mundo tienen un PIB superior a la marca del billón de dólares. Estados Unidos y China encabezan el grupo con más de 32,38 billones y 20,85 billones de dólares, respectivamente, pero eso los sitúa muy por delante de la mayoría de las demás economías. 2.5 MILLONES DE VIVIENDAS EN EU Las viviendas vendidas en Estados Unidos tienen un precio medio de alrededor de 403,200 dólares, según los últimos datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Con un billón de dólares, se podrían comprar casi 2.5 millones de viviendas a ese precio.