¿Qué significa, en términos reales, el billón de Elon Musk?

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por AP

En términos de dinero, un billón de billetes de un dólar estadounidense colocados uno tras otro se extenderían a lo largo de casi 156 millones de kilómetros y equivalen a 243 mil millones galones de gasolina

Internacional
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NUEVA YORK- Catapultado por la salida a bolsa de su empresa espacial SpaceX, Elon Musk es ahora el primer billonario del mundo.

Ese nivel de riqueza, en manos de una sola persona, antes era inimaginable. Hasta el viernes, la marca del billón de dólares estaba reservada para medidas como el PIB (o una deuda astronómica) de un puñado de grandes economías, y, solo en la última década, para el valor de algunas de las mayores empresas que han cotizado en bolsa.

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El nuevo título de Musk llega en medio de una aceleración generalizada para los más ricos entre los ricos. Año tras año, su antiguo, aunque ahora muy lejano, club de multimillonarios ha ido sumando un número creciente de miembros, desde titanes tecnológicos hasta celebridades. Mientras, cada vez más personas en todo el mundo tienen dificultades para pagar sus facturas. Muchos han denunciado la llegada del primer billonario como el ejemplo más reciente y alarmante de esa brecha de riqueza.

La cifra “un billón” ya de por sí es difícil de comprender para la mente humana. Un billón de dólares es mil veces más que 1,000 millones de dólares. Y un millón de veces más que un millón de dólares.

Según Forbes, el patrimonio neto de Musk alcanzó en realidad los 1.1 billones de dólares el viernes, después de que SpaceX se disparara en su debut en bolsa. La mayor parte de ese dinero está en acciones. Aun así, aquí hay algunas formas de imaginas hasta dónde podría llegar un billón.

A LA LUNA IDA Y VUELTA, MÁS DE 200 VECES

Pensar en cómo se ve un billón de dólares es casi tan astronómico como los objetivos interplanetarios, y, a estas alturas, todavía lejos de materializarse, que SpaceX se ha trazado.

$!Elon Musk usa su teléfono durante una cena de estado para el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Beijing.
Elon Musk usa su teléfono durante una cena de estado para el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. AP /Mark Schiefelbein

En términos de dinero en efectivo, un billón de billetes de un dólar estadounidense colocados uno tras otro se extenderían a lo largo de casi 156 millones de kilómetros (cerca de 97 millones de millas). Eso equivaldría a la distancia de más de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna, que, según la NASA, se encuentra a un promedio de casi 384,400 kms (238,855 millas) de la Tierra. También superaría los aproximadamente 150 millones de kms (93 millones de millas) entre nuestro planeta y el Sol.

122 DÓLARES PARA CDA PERSONA EN LA TIERRA

En la Tierra viven hoy casi 8,200 millones de personas, según las cifras más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Si un billón de dólares se dividiera entre toda la población mundial, cada persona recibiría cerca de 122 dólares.

EL DOBLE DEL PIB DE SUDÁFRICA

Un billón de dólares es más del doble del Producto Interno Bruto anual de Sudáfrica, el país natal de Musk. Según cifras de 2026 del Fondo Monetario Internacional, la producción de bienes y servicios del país ronda los 480 mil millones de dólares.

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Hoy en día, solo unos 21 países en el mundo tienen un PIB superior a la marca del billón de dólares. Estados Unidos y China encabezan el grupo con más de 32,38 billones y 20,85 billones de dólares, respectivamente, pero eso los sitúa muy por delante de la mayoría de las demás economías.

2.5 MILLONES DE VIVIENDAS EN EU

Las viviendas vendidas en Estados Unidos tienen un precio medio de alrededor de 403,200 dólares, según los últimos datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Con un billón de dólares, se podrían comprar casi 2.5 millones de viviendas a ese precio.

$!Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, en la ceremonia de toque de campana para la salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq MarketSite de Nueva York.
Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, en la ceremonia de toque de campana para la salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq MarketSite de Nueva York. AP/Frank Franklin II

243 MIL MILLONES DE GALONES DE GASOLINA

Al precio actual de la gasolina en Estados Unidos, que de media rondaba los 4.11 dólares por galón (3,78 litros) el viernes, según AAA, un billón de dólares podría comprar más de 243 mil millones de galones de combustible normal.

Para ponerlo en contexto, eso supera con creces los casi 137 mil millones de galones de gasolina para motores que los estadounidenses usaron durante todo el año pasado. Y los precios en las gasolineras eran mucho más bajos en 2025. El incremento del precio del petróleo, derivado de la guerra en curso de Estados Unidos e Israel con Irán, impulsó el promedio nacional por encima de los cuatro dólares por galón por primera vez en cuatro años.

MÁS DE 700 MILMILLONES MÁS QYE LA SEGUNDA PERSONA MÁS RICA

Según Forbes, la segunda persona más rica del mundo en la actualidad es el cofundador de Google Larry Page, cuya fortuna neta ascendía a casi 294 mil millones de dólares a mediodía del viernes. Eso está a 706 mil millones de dólares de la marca del billón.

De hecho, el patrimonio neto combinado, a fecha de viernes, de los cuatro hombres que siguen a Musk en la lista de los más ricos de Forbes, que, además de Page, incluye al también cofundador de Google Sergey Brin (271 mil millones de dólares), a Jeff Bezos de Amazon (249 mil millones de dólares) y a Larry Ellison de Oracle (232 mil millones de dólares), sumaba alrededor de 1.05 billones de dólares.

Esas fortunas pueden oscilar en decenas de miles de millones de dólares de un día para otro, o incluso en cuestión de horas. El propio patrimonio neto de Musk se ha inflado rápidamente. Tan solo el año pasado, era de 342 mil millones de dólares, según Forbes, frente a los 195 mil millones de dólares de 2024.

Por Wyatte Grantham-Philips, The Associated.

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