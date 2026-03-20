La ilusión de las esferas de influencia

Esta visión encontró su expresión más clara durante la Guerra Fría, cuando las fronteras geográficas y las alineaciones políticas se fusionaron en bloques rígidos. La Guerra de Corea ofrece un ejemplo llamativo: debido a que Estados Unidos no había incluido a Corea del Sur dentro de su perímetro de seguridad formal , el dictador soviético Joseph Stalin creyó que Corea del Norte podía arriesgarse a invadir el sur.

En esencia, una esfera de influencia presupone la existencia de una potencia hegemónica que ejerce diversos grados de autoridad sobre actores subordinados dentro de un área definida mediante la soberanía, acuerdos de protectorado o dominación absoluta. El filósofo jurídico alemán y partidario del nazismo Carl Schmitt dotó a la idea de una dimensión política más marcada a finales de la década de 1930, transformándola de un concepto descriptivo a una doctrina estratégica.

La esfera es un modelo de relaciones internacionales con raíces históricas antiguas. La idea griega de ecumene y los limes romanos representaron los primeros intentos de definir los límites de la autoridad imperial. En el siglo XV, el Tratado de Tordesillas llevó esta idea un paso más allá al dividir la parte del mundo recién descubierta (por Occidente) entre España y Portugal, y se hizo con la bendición del Papa. Las potencias europeas formalizaron posteriormente el concepto en la Conferencia de Berlín de 1884-85, organizada por Otto von Bismarck, empleando el término alemán Interessensphäre mientras se repartían África entre ellas.

El principio organizativo dominante de las relaciones internacionales antes de la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la política mundial en los últimos años. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, los esfuerzos de China por afirmar su dominio sobre Asia y las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y sus planes sobre Groenlandia apuntan al resurgimiento de la competencia entre las grandes potencias por la primacía regional. Pero, aunque el modelo de esferas de influencia arroja luz sobre las ambiciones geopolíticas que configuran las políticas de China, Rusia y Estados Unidos, no es un medio viable ni deseable para producir un orden mundial estable.

Todo ello confirma no solo la extraordinaria volatilidad del contexto internacional, sino también la total imprevisibilidad del presidente estadounidense. En este contexto, sigue siendo difícil analizar el sistema internacional de forma racional. Sin embargo, hay una idea que parece vincular los dispares acontecimientos que han definido la ruptura del orden internacional de la posguerra y la posguerra fría en los últimos años: que cualquier nuevo orden que surja se construirá en torno a esferas de influencia.

PARÍS- La tercera Guerra del Golfo, así como la perspectiva de una intervención estadounidense en Cuba, están a punto de convertir a un candidato improbable al Premio Nobel de la Paz en un candidato ideal al Premio Nobel de la Guerra. El presidente estadounidense Donald Trump, que se atribuye el mérito de haber puesto fin a ocho guerras , ha participado en nueve operaciones militares durante su segundo mandato, siendo la más importante la que se está llevando a cabo actualmente en Irán.

Ningún líder político ha adoptado este enfoque de forma más abierta que Trump. Nacionalista intransigente, ha tratado de consolidar la primacía de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Pero, como ha quedado muy claro con su decisión de iniciar una guerra contra Irán, las ambiciones de Trump van mucho más allá de América.

El resurgimiento del modelo de esferas de influencia refleja un período de transición hegemónica. Sin una potencia única dispuesta o capaz de dominar el orden mundial y asumir las responsabilidades que conlleva ese papel, las grandes potencias se ven cada vez más obligadas a asegurar sus propias regiones para gestionar las relaciones con sus rivales desde una posición de fuerza.

La lección es clara: en lugar de estabilizar la política internacional, las esferas de influencia a menudo crean nuevas fuentes de inestabilidad. Al vincular los territorios periféricos a la credibilidad y los intereses de seguridad de las grandes potencias, corren el riesgo de convertir las crisis locales en grandes conflictos internacionales.

El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger destacó la conexión entre Taiwán y Corea del Sur en su libro On China , publicado en 2011. Una vez que Estados Unidos se comprometió públicamente a defender Corea del Sur, argumentó, “no podía permitir la caída de Taiwán sin destruir toda su arquitectura de seguridad asiática”. Como dijo Kissinger, esta dinámica refleja la “paradoja de la hegemonía”, por la cual “los compromisos periféricos se convierten en centrales a través de su interconexión”.

El líder chino Mao Zedong, que finalmente intervendría en favor de Corea del Norte, se mostró inicialmente indeciso. Temía que una invasión de Corea del Sur pudiera llevar a Estados Unidos a ampliar sus compromisos de seguridad a Taiwán, lo que haría permanente la separación de la isla de China. Las preocupaciones de Mao resultaron estar justificadas. Después de que Corea del Norte lanzara su ataque, el presidente estadounidense Harry Truman envió la Séptima Flota al estrecho de Formosa, revirtiendo la política de su administración de no intervenir ni en Corea ni en Taiwán. Si Corea del Norte no hubiera lanzado su invasión en 1950, la situación actual de Taiwán podría ser muy diferente.

Luego está China. Como ha demostrado su disposición a oponerse a los aranceles de Trump, la República Popular se ve cada vez más a sí misma como un actor que opera en condiciones de casi igualdad con Estados Unidos. Dado que cada uno tiene una influencia significativa sobre el otro, la posibilidad de un acuerdo estratégico ha comenzado a ganar terreno en ambos países. En consecuencia, Trump se ha alejado de la estrategia de contención tecnológica seguida por su predecesor, Joe Biden , en favor de un enfoque más cooperativo.

El itinerario de Rubio fue igualmente revelador. En lugar de asistir a una reunión de alto nivel sobre Ucrania con una docena de líderes europeos, se retiró abruptamente y viajó a Budapest para mostrar su apoyo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, antes de las elecciones parlamentarias del país.

A pesar de ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , afirmó sentirse «muy tranquila» tras las declaraciones de Rubio, lo que revela la facilidad con la que algunos responsables políticos europeos siguen aprovechando cualquier indicio de compromiso continuado por parte de Estados Unidos. Pero, aunque el discurso de Rubio fue menos conflictivo que las declaraciones del vicepresidente JD Vance en Múnich el año pasado, se adhirió a la ortodoxia MAGA, apuntando a los valores liberales que sustentan el proyecto europeo.

El discurso del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada en febrero subrayó este cambio. Aunque aseguró a los aliados que Estados Unidos y Europa “pertenecen juntos”, descartó la visión del internacionalismo liberal posterior a la Guerra Fría como una “ilusión peligrosa”. La creencia de que la historia había terminado, que la democracia liberal se extendería inevitablemente y que el comercio y las normas globales podrían sustituir a los intereses y las fronteras nacionales, dijo Rubio, era una “idea absurda que ignoraba tanto la naturaleza humana como las lecciones de más de 5000 años de historia humana documentada”.

Como era de esperar, Europa se ha visto en el punto de mira de Trump. Los países europeos desafían el dominio tecnológico de Estados Unidos al tiempo que defienden los valores liberales que su movimiento MAGA más desprecia. En opinión de Trump, eso convierte a Europa en un objetivo, no en un competidor y, desde luego, no en un igual. Pero, a diferencia de sus predecesores, Trump busca la hegemonía sin ofrecer las sólidas garantías de seguridad que han definido el liderazgo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, y el apoyo abierto de su administración a las fuerzas antiliberales de Europa ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado.

Los ejecutivos tecnológicos estadounidenses han contribuido a impulsar este cambio, advirtiendo a Trump de que el enfoque de Biden solo reforzaría la determinación de China de alcanzar y, en última instancia, superar a Estados Unidos. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha sido posiblemente la voz más influyente a la hora de presionar para que se relajen los controles de exportación estadounidenses, argumentando de forma sencilla pero eficaz que, en lugar de frenar a China, esas restricciones acelerarían sus esfuerzos por desarrollar alternativas nacionales.

Rusia presenta un problema diferente. Aunque económicamente mucho más débil que Estados Unidos, sigue siendo una gran potencia nuclear, una realidad que ha influido profundamente en el enfoque estadounidense de la guerra en Ucrania. Cuando las fuerzas ucranianas lanzaron contraofensivas en la región de Jersón en 2023, por ejemplo, el presidente ruso, Vladímir Putin, planteó repetidamente la posibilidad de una escalada nuclear. La administración Biden se tomó en serio estas advertencias, llegando incluso a ralentizar la entrega de algunas armas ofensivas a Ucrania. Se pensaba que proporcionar a Ucrania armas de largo alcance capaces de atacar el interior de Rusia llevaría a Putin a considerar tales ataques como un asalto directo de la OTAN al territorio ruso.

Sin embargo, las amenazas de Putin sonaron huecas, dada la firme resistencia de China a la escalada nuclear. En numerosas conversaciones con funcionarios chinos en las que participé junto con el entonces alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, entre 2022 y 2024, quedó claro que China seguía profundamente comprometida con el principio de no ser la primera en utilizar armas nucleares. Como señala Bob Woodward en su libro War, publicado en 2024, las intervenciones del presidente chino Xi Jinping fueron un “factor decisivo” para disuadir a Putin de emprender la vía nuclear.

Con el fin de evitar una confrontación directa, Estados Unidos, China y Rusia están volviendo a recurrir a las esferas de influencia. En medio de la escalada de tensiones, el concepto parece ofrecer una forma de gestionar la competencia geopolítica y reducir al mismo tiempo el riesgo de un conflicto total entre las grandes potencias.

EL RETORNO DEL PODER BRUTO

El retorno del pensamiento de las esferas de influencia también refleja un profundo cambio político. Por primera vez desde 1945, tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, están convergiendo en torno a una concepción autoritaria y schmittiana de la soberanía y el poder.

Para Schmitt, la soberanía no se basaba en reglas universales. Como él mismo dijo en su famosa frase, el mundo no es un “universum”, sino un “pluriversum”. Aunque es casi seguro que Trump nunca ha oído hablar de Schmitt, su política exterior encarna varios principios schmittianos: escepticismo hacia los valores liberales, preferencia por las relaciones de poder bilaterales frente a las normas multilaterales, una clara distinción entre amigos y enemigos, y la primacía de la acción decisiva sobre la deliberación de los tribunales y los parlamentos.

En este sentido, Trump ha planteado el desafío schmittiano más persistente al internacionalismo liberal desde el final de la Guerra Fría. En sus discursos, declaraciones y publicaciones en las redes sociales, rara vez menciona el multilateralismo o el derecho internacional, y cuando lo hace, suele ser para burlarse de ellos o descartarlos. En cambio, su retórica se hace eco del argumento de Schmitt de que el soberano es quien “decide sobre el estado de excepción”. En otras palabras, el gobernante establece las reglas. Las acusaciones de violar la soberanía de otro Estado tienen poco peso, porque la soberanía pertenece a quien tiene el poder de hacerla valer, independientemente del derecho internacional.

Las ambiciones territoriales de Trump reflejan esta filosofía. Cuando dice que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia, no intenta encubrir el expansionismo con valores universales como la democracia y la libertad, como hizo el expresidente George W. Bush antes de la invasión estadounidense de Irak. Trump simplemente dice que Estados Unidos«necesita»Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Putin, por el contrario, se ha basado en gran medida en argumentos históricos y culturales para justificar su invasión de Ucrania y negar su derecho a la soberanía. China, por su parte, ha invocado narrativas históricas similares para respaldar sus reivindicaciones en regiones como el mar de la China Meridional, sin llegar a negar abiertamente el principio de la soberanía estatal.

A pesar de sus crecientes ambiciones territoriales poswestfalianas, estas potencias siguen protegiendo ferozmente su propia soberanía. Trump ha convertido la seguridad fronteriza en el eje central de su agenda política, y Putin trata cualquier desafío a la soberanía rusa como una amenaza directa a su régimen autoritario. China sigue una estrategia similar, persiguiendo una agenda expansionista al tiempo que exige que se respete su propia integridad territorial.

Todo ello apunta a una convergencia estratégica emergente, en la que cada potencia busca consolidar su propia esfera de dominio, al tiempo que tolera las ambiciones de las demás de consolidar la suya. La lógica subyacente es simple y transaccional: Ucrania es tuya, Groenlandia es mía, Taiwán es suya. Lo que une a estos regímenes no es la ideología, sino un rechazo compartido a las restricciones que el orden liberal de la posguerra impuso en su día al ejercicio del poder bruto. La fuerza se convierte en la única ley internacional.

LOS LÍMITES DE LAS GRANDES POTENCIAS

Aunque a menudo se justifican como fuente de estabilidad, los acuerdos de esferas de influencia tienden a generar conflictos en lugar de sumisión, ya que los actores locales se resisten al dominio y persiguen sus propios intereses. La guerra de Rusia en Ucrania es un buen ejemplo de ello: incluso después de cuatro años de guerra brutal en la que han muerto unos 325 mil soldados rusos, más de cinco veces el número de bajas estadounidenses durante la guerra de Vietnam, no ha conseguido conquistar el país.

Incluso América Latina, que en su día se consideraba un feudo de Estados Unidos, ya no puede ser tratada como tal. En las últimas tres décadas, los países de la región han diversificado drásticamente sus relaciones económicas y diplomáticas, en particular con China. En 2003, Estados Unidos representaba casi el 60 % del comercio exterior de América Latina; hoy en día, su cuota se acerca más al 25 %. China es ahora el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y compite cada vez más con Estados Unidos por el acceso a las materias primas de la región, muchas de ellas fundamentales para la transición energética mundial.

Un segundo obstáculo, aún más fundamental, para el surgimiento de esferas de influencia exclusivas radica en las propias ambiciones de las grandes potencias actuales. Una gran potencia ya no puede ser un país que domine su propia región, sino que también debe ser capaz de impedir que las potencias rivales dominen la suya.

Consideremos Asia, que representa más del 40 % de la producción económica mundial, con casi la mitad generada solo por China. Estados Unidos no tiene ningún interés estratégico en aceptar un mundo en el que América quede bajo su influencia mientras Asia permanece bajo el dominio chino. Tal arreglo equivaldría a ceder el liderazgo mundial a China. Contrariamente a algunas interpretaciones, ni la Estrategia de Seguridad Nacional ni la Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump sugieren que Estados Unidos tenga la intención de permitir tal resultado.

Es cierto que la política de la Administración hacia China ha sido menos hostil que la de su predecesora. Sin embargo, en cuestiones clave como Taiwán, la política estadounidense parece no haber cambiado en gran medida. Las alianzas de seguridad de Estados Unidos con Japón, Corea del Sur y Australia también se mantienen intactas, a pesar del conocido escepticismo de Trump hacia las alianzas. En la política internacional, la inercia institucional suele ser más fuerte que la retórica.

En lugar de una división clara de influencias en Asia, el resultado más probable es una compleja mezcla de competencia y acomodación. La propuesta de Trump de sustituir el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) entre Estados Unidos y Rusia, que ha expirado, por un acuerdo de control de armas que incluiría a China, subraya la importancia de la rivalidad entre ambos países, que seguirá marcando la política mundial durante los próximos años.

Otro factor que socava el modelo de esferas de influencia es la creciente influencia de los actores regionales que se niegan a alinearse con ninguna gran potencia. La India, que durante mucho tiempo ha tratado de preservar su autonomía estratégica, es un buen ejemplo de ello. Durante décadas, la India se vio limitada por sus escasas capacidades económicas y militares, pero eso ya no es así: ahora es el país más poblado del mundo, la quinta economía más grande y una importante potencia militar e industrial.

Después de haber dependido anteriormente de la Unión Soviética para contrarrestar a Pakistán y China, la India comenzó a acercarse a los Estados Unidos a principios de la década de 2000. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, el primer ministro Narendra Modi acogió inicialmente con satisfacción su enfoque transaccional. Pero pronto descubrió que no necesariamente funcionaba a favor de la India. El Gobierno de Modi esperaba que Trump se apoyara más en la India para contrarrestar el auge de China, al tiempo que suavizaba sus exigencias de que se distanciara de Rusia. En cambio, la India se encontró con aranceles elevados y una mejora inesperada en las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, esta última aparentemente impulsada menos por consideraciones geopolíticas que por los intereses comerciales de Trump.

Tomada por sorpresa, la India ha respondido con cautela, con el fin de evitar una escalada de tensiones con la Administración Trump, mientras trata de profundizar sus lazos con Europa, los países del Golfo, Japón, Israel y Rusia, que sigue siendo un socio militar crucial. La India ha vuelto así a su estrategia tradicional: colaborar con todas las grandes potencias, pero negándose a caer en ninguna esfera de influencia.

La tercera guerra del Golfo también pone de relieve la inoperancia de las esferas de influencia en una región muy disputada, en la que los Estados se cubren las espaldas para sobrevivir. Los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han mantenido históricamente una estrecha relación con Estados Unidos. Sin embargo, parecen cada vez menos seguros de la eficacia de la garantía de seguridad estadounidense. Tras presionar contra la intervención militar en Irán, acabaron alineándose con Trump por falta de una alternativa mejor, y se han vuelto aún más dependientes de Estados Unidos, ya que Irán tiene en el punto de mira sus infraestructuras. Pero los países del CCG saben que, cuando Trump deje el cargo, se enfrentarán a un nuevo dilema de seguridad, sin poder contar ni con Estados Unidos ni con Irán. Expresan abiertamente su amargura y su temor a quedar atrapados entre dos proyectos hegemónicos regionales: el de Irán y el de Israel.

¿DÓNDE ENCAJA EUROPA?

Ninguna región es más vulnerable a un orden de esferas de influencia que Europa, y ninguna depende tanto de la credibilidad de las garantías de seguridad de Estados Unidos. Mientras la Administración Trump sigue tranquilizando a sus aliados, también promueve la denominada OTAN 3.0, en la que los europeos asumen una mayor responsabilidad en su defensa.

En resumen, Estados Unidos quiere pagar menos sin renunciar al control político de la alianza transatlántica. Elbridge Colby, subsecretario de «guerra» (defensa) para política de la Administración Trump, lo dejó claro en Múnich cuando expresó su firme oposición a la proliferación nuclear entre los aliados europeos de Estados Unidos. El mensaje fue inequívoco: Europa debe hacer más por su propia defensa, pero en última instancia será Estados Unidos quien fije las condiciones.

Esta incertidumbre ha profundizado las divisiones dentro de Europa. Algunos líderes piden ahora una ruptura psicológica con las garantías de seguridad estadounidenses, un reconocimiento gaullista de que Estados Unidos puede que ya no sirva como escudo estratégico del continente. Mientras que Francia ya está planeando ampliar su arsenal nuclear, muchos otros países europeos siguen mostrándose reacios a llegar tan lejos, prefiriendo buscar un acuerdo con Trump o esperar y esperar que se vuelva al statu quo anterior a Trump. La tercera guerra del Golfo ha confirmado la debilidad estratégica estructural de Europa, que ahora se encuentra marginada en dos conflictos importantes: Ucrania y el Golfo.

Las desavenencias internas sobre importantes proyectos de defensa, como el Future Combat Air System, en particular entre Francia y Alemania, han obstaculizado aún más la cooperación europea en materia de seguridad. Además, a los responsables políticos franceses les preocupa que un rápido aumento del gasto militar pueda frenar el interés de Alemania por una mayor integración en materia de defensa. En su discurso en Múnich, el presidente Emmanuel Macron se hizo eco de estas preocupaciones y pidió a los Estados miembros de la UE que se centraran en proyectos conjuntos en lugar de en estrategias nacionales competitivas.

Ante el poder económico de China, la amenaza de la agresión rusa y la imprevisibilidad de Trump, Europa se encuentra en una encrucijada. Cada vez más, parece menos un actor estratégico independiente y más una presa fácil para las grandes potencias.

La difícil situación de Europa pone de relieve una verdad más profunda. El concepto de esferas de influencia ofrece una perspectiva útil para comprender la lógica schmittiana que configura el comportamiento de las grandes potencias, pero no puede proporcionar un marco estable para la política internacional. Es posible que esté surgiendo un nuevo orden mundial, pero su forma definitiva aún está lejos de estar definida. Lo que es seguro es que se parecerá muy poco al mundo del siglo XIX. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Zaki Laïdi, exasesor especial del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2020-24), es profesor en Sciences Po y autor, más recientemente, deThe Hedgers: How The Global South Navigates the Sino-American Competition(Cambridge University Press, 2026).