¿Qué son los ‘Patriot Games’? Trump anuncia competencia deportiva por el 250 aniversario de EU

El presidente Donald Trump anunció que en marco del 250 aniversario de Estados Unidos durante 2026, el país norteamericano celebrará unos "Juegos Patriotas (Patriot Games)", una competencia deportiva con jóvenes de cada estado que la oposición no ha tardado en comparar con la película 'Los Juegos del Hambre'. "En otoño, organizaremos los primeros Patriot Games, un evento deportivo de cuatro días sin precedentes que contará con la participación de los mejores atletas de secundaria: un joven y una joven de cada estado y territorio", dijo Trump en un comunicado.

¿QUÉ SON LOS PATRIOT GAMES'? El encuentro tendrá lugar el próximo otoño. Será "un evento atlético sin precedentes", de cuatro días y con "los mejores atletas de secundaria", un joven y una joven de cada estado y territorio del país, según dijo en un vídeo en el que anunció las distintas conmemoraciones previstas. "Pero les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres", añadió en una nueva ofensiva contra los atletas transgénero. El pasado julio, en un mitin en Iowa, ya había adelantado que planeaba organizar esta competición deportiva y apuntó que quería que sea televisada y que esté encabezada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy. 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE', ACUSAN Todo ello ha hecho que la oposición haya comparado dicha competición con 'Los Juegos del Hambre' ('The Hunger Games'), la película distópica de Gary Ross, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, basado en el libro homónimo de la autora Suzanne Collins, en el que el régimen totalitario de Panem organiza un enfrentamiento similar entre 24 jóvenes de sus 12 distritos, donde solo puede haber un superviviente. La cuenta oficial del Partido Demócrata en X (@TheDemocrats) colgó un extracto de la primera cinta de esa franquicia. El clip corresponde al momento en que se anuncia que se ha decretado que cada año los distritos de Panem ofrecerán como "tributo a un joven y a una joven para luchar hasta la muerte en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio".