¿Qué son los ‘Patriot Games’? Trump anuncia competencia deportiva por el 250 aniversario de EU

Internacional
/ 19 diciembre 2025
    ¿Qué son los ‘Patriot Games’? Trump anuncia competencia deportiva por el 250 aniversario de EU
    El presidente Donald Trump anunció que en marco del 250 aniversario de Estados Unidos durante 2026, el país norteamericano celebrará unos “Juegos Patriotas (Patriot Games)”. EFE

Surgieron las comparaciones con la película ‘Los Juegos del Hambre’, una distopía juvenil sobre la competencia a muerte de jóvenes

El presidente Donald Trump anunció que en marco del 250 aniversario de Estados Unidos durante 2026, el país norteamericano celebrará unos “Juegos Patriotas (Patriot Games)”, una competencia deportiva con jóvenes de cada estado que la oposición no ha tardado en comparar con la película ‘Los Juegos del Hambre’.

“En otoño, organizaremos los primeros Patriot Games, un evento deportivo de cuatro días sin precedentes que contará con la participación de los mejores atletas de secundaria: un joven y una joven de cada estado y territorio”, dijo Trump en un comunicado.

¿QUÉ SON LOS PATRIOT GAMES’?

El encuentro tendrá lugar el próximo otoño. Será “un evento atlético sin precedentes”, de cuatro días y con “los mejores atletas de secundaria”, un joven y una joven de cada estado y territorio del país, según dijo en un vídeo en el que anunció las distintas conmemoraciones previstas.

“Pero les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, añadió en una nueva ofensiva contra los atletas transgénero.

El pasado julio, en un mitin en Iowa, ya había adelantado que planeaba organizar esta competición deportiva y apuntó que quería que sea televisada y que esté encabezada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

‘LOS JUEGOS DEL HAMBRE’, ACUSAN

Todo ello ha hecho que la oposición haya comparado dicha competición con ‘Los Juegos del Hambre’ (‘The Hunger Games’), la película distópica de Gary Ross, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, basado en el libro homónimo de la autora Suzanne Collins, en el que el régimen totalitario de Panem organiza un enfrentamiento similar entre 24 jóvenes de sus 12 distritos, donde solo puede haber un superviviente.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X (@TheDemocrats) colgó un extracto de la primera cinta de esa franquicia. El clip corresponde al momento en que se anuncia que se ha decretado que cada año los distritos de Panem ofrecerán como “tributo a un joven y a una joven para luchar hasta la muerte en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio”.

En su vídeo, Trump también recordó su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington, ya adelantada en octubre.

“Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo. Un hermoso Arco del Triunfo, uno como el de París, donde tienen un gran y hermoso arco. Lo llaman el Arc de Triomphe, y vamos a tener uno en Washington D. C., muy pronto”, apuntó.

(Con información de EFE)

Temas


Competencias
Viral
Aniversarios

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

