‘¿Quién se levantará y se opondrá?’: la implacable campaña de represalias de Trump en su segundo mandato

Desde el despido de abogados y funcionarios del gobierno hasta la presentación de acusaciones, el presidente ha creado una cultura de venganza

Durante su primer año en la Casa Blanca, Donald Trump ha llevado a cabo una campaña de represalia como ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump da su discurso en Davos y pide negociaciones sobre Groenlandia y afirma que no usara la fuerza

Que Trump haya emprendido una campaña así no es sorprendente. Desde que se presentó por primera vez a la presidencia en 2015, Trump ha canalizado la política del agravio hacia el éxito político. Al regresar a la Casa Blanca tras sobrevivir a dos juicios políticos y cuatro causas penales diferentes en su contra, Trump ha utilizado el poder del gobierno federal para castigar a quienes, según él, le han hecho daño.

En 2016, declaré: «Soy su voz. Hoy, añado: Soy su guerrero. Soy su justicia. Y para quienes han sido agraviados y traicionados: Soy su retribución», dijo en un discurso pronunciado en 2023 en la CPAC, la conferencia política conservadora anual, dejando pocas dudas sobre lo que haría en un segundo mandato en la Casa Blanca.

La amplitud de la campaña de Trump es asombrosa. A finales del año pasado, un recuento de Reuters estimó que Trump había buscado represalias contra 470 personas y organizaciones, desde gobiernos extranjeros hasta empleados federales.

Por nombrar solo algunos ejemplos: ha despedido a los fiscales de carrera que trabajaron en los casos del 6 de enero y a Jack Smith, el fiscal especial que presentó cargos penales federales en su contra.

Su administración ha acusado formalmente a Letitia James, la fiscal general de Nueva York, y al exdirector del FBI James Comey, y despidió a los abogados de carrera que se opusieron a hacerlo.

Un aliado de Trump ha armado una agencia de vivienda poco conocida, desplegando sus recursos para perseguir investigaciones de fraude hipotecario contra Adam Schiff, un senador, y Eric Swalwell, un representante de los EE. UU., y Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal.

Los fiscales han abierto una investigación penal contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, quien ha dicho que la administración está tomando la medida sin precedentes de amenazarlo con cargos penales.

Su administración ha amenazado y exigido que se investigue a organizaciones sin fines de lucro de izquierda.

Ha despedido a agentes del FBI que se arrodillaron durante las protestas por George Floyd. Trump ha emitido órdenes ejecutivas que sancionan a los bufetes de abogados que han desafiado sus políticas, lo que ha llevado a algunos de los bufetes jurídicos más importantes a llegar a acuerdos preventivos con la administración (los bufetes sancionados impugnaron con éxito las órdenes en un tribunal federal).

Ha revocado las autorizaciones de seguridad de abogados y otras personas que se le han opuesto (que posteriormente también fueron revocadas por los tribunales).

“Donald Trump prometió que tomaría represalias contra sus oponentes políticos y lo ha cumplido”, declaró Marc Elias, un destacado abogado demócrata a quien Trump ha criticado públicamente.

“No me sorprende la agresividad de Trump. Me indigna la cantidad de líderes corporativos, bufetes de abogados y medios de comunicación tradicionales que han permitido o colaborado con esta administración”.

La pregunta para el próximo año no es si Trump continuará con su campaña de represalias. Lo hará. La pregunta es quién se opondrá, añadió.

Los despedidos y otras personas dicen que los despidos generalizados han creado una cultura de miedo en todo el gobierno federal en el que los empleados federales de carrera, que se supone que deben hacer su trabajo de manera no partidista, se ven obligados a sopesar si una acción determinada enojará al presidente.

“Les puedo decir que colegas de mi antigua oficina me han contactado muchas veces y me dicen que se preguntan: ¿Seré el siguiente? ¿He hecho algo que pueda perjudicar a esta administración? ¿Seré castigado por algún otro trabajo que haya realizado?”, declaró Michael Gordon, fiscal despedido el 6 de enero, a The Guardian el año pasado.

En su segundo mandato, Trump ha colocado a aliados cercanos y leales en puestos clave del gobierno. También ha actuado con rapidez para destituir a cualquier funcionario que haya tomado alguna medida que desprestigie a su administración.

Erika McEntarfer, directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, fue despedida en agosto tras la publicación de datos de empleo decepcionantes . Cameron Hamilton, director interino de FEMA, fue despedido tras declarar públicamente que no creía que la agencia debiera ser abolida, lo que lo enfrentó con la administración.

“Estamos presenciando la reducción más severa de la capacidad gubernamental y la erosión del servicio civil de carrera en la historia contemporánea de Estados Unidos”, declaró Max Stier, director ejecutivo de Partnership for Public Service.

“En el último año, esta administración ha destituido a más de 200 mil empleados federales sin justificación, ha eliminado agencias gubernamentales enteras y ha transformado instituciones tradicionalmente no partidistas en instrumentos políticos al servicio de los intereses personales del presidente”.

“El impacto de estas malas decisiones en la opinión pública se sentirá durante décadas y, lamentablemente, no tenemos motivos para creer que el presidente Trump corregirá el rumbo en 2026”.