¿Quienes son los ‘lefebvrianos’?, desafían al papa León XIV al ordenar a cuatro obispos

¿Quienes son los ‘lefebvrianos’?, desafían al papa León XIV al ordenar a cuatro obispos

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Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

Tras consagrar a cuatro obispos sin contar con el consentimiento del pontificase, un grupo disidente de católicos tradicionalistas restó importancia a las amenazas de excomuniones y optó por la posibilidad de una ruptura con el Vaticano para defender su fe católica

Internacional
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La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX), quienes discrepan de las reformas impulsadas desde el Vaticano con el propósito de modernizar la Iglesia católica, decidió llevar acabo la ceremonia en su seminario en Écône, Suiza, no obstante una última petición de León para que eta fuera cancelada; en una misiva que publicada el martes, el pontífice lanzó una advertencia, consagrar obispos sin su aprobación derivaría a un “pecado de extrema gravedad” debido a que terminaría por perjudicar sus fieles.

En un comunicado en el sitio web de la SSPX explica que “el 1 de julio de 2026, fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, en el Seminario de San Pío X en Écône, Suiza, en presencia del P. Davide Pagliarani, Superior General de la Fraternidad San Pío X, y ante una gran concurrencia de sacerdotes, religiosos y fieles, Su Excelencia Monseñor Alfonso de Galarreta, asistido por Su Excelencia Monseñor Bernard Fellay, confirió la consagración episcopal a Monseñor Pascal Schreiber, Monseñor Michael Goldade, Monseñor Michel Poinsinet de Sivry y Monseñor Marc Hanappier, para servir como obispos auxiliares de la Fraternidad San Pío X, sin jurisdicción”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ultima-advertencia-del-vaticano-a-grupo-tradicionalista-que-busca-reinstaurar-a-la-misa-en-latin-DD20671345

Por lo que, prosigue e texto “la Fraternidad lamenta sinceramente que, debido a circunstancias excepcionales, estas consagraciones tuvieran que conferirse sin la autorización del Santo Padre. Lamenta en particular que al Superior General de la Fraternidad no se le haya concedido la oportunidad de reunirse personalmente con Su Santidad el Papa León XIV, a fin de exponerle filialmente las graves razones que hicieron necesaria esta ceremonia”.

De a cuerdo con la Agencia de Noticias EFE, este vendría siendo el último episodio de esta conflictiva relación, los “lefebvrianos”, como también se les conoce, con esta ceremonia evidencia que es un claro desafío a León XIV.

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Fieles 2lefebvrianos” en la ceremonia de consagración episcopal celebrada este miércoles en Ecône, Suiza. EFE/EPA/Cyril Zingaro

Las tensiones entre Fraternidad Sacerdotal San Pío X y el Vaticano se hicieron más evidentes durante el pontificado del papa Francisco.

¿¡QUIÉNES SON LA FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X?

En su sitio web, precisan que son “una congregación de sacerdotes católicos” que fue fundada por Monseñor Marcel Lefebvre en la ciudad de Friburgo, Suiza el 1 de noviembre de 1970, siendo su propósito principal “la formación de buenos sacerdotes; sirviéndose para ello de los medios que la Iglesia ha empleado siempre: el Santo sacrificio de la misa en su rito de siempre, la predicación de la fe y de la moral católicas, la dispensación de la gracia mediante los sacramentos de la Iglesia, la doctrina católica extraída de las mejores fuentes, y la vida de comunidad en un ambiente de caridad y oración”.

Actualmente, la SSPX tiene presencia en los cinco continentes y “cuenta con una rama de Hermanos religiosos, así como otra de Hermanas Oblatas, que ayudan a los sacerdotes en las distintas comunidades”. Se calcula que cuenta con cerca de 1,500 miembros, según los datos de la propia congregación y estima que tiene 600 mil fieles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/enfrenta-leon-xiv-una-crisis-provocada-por-grupo-tradicionalista-que-planea-consagrar-obispos-sin-consentimiento-DP19161453

De acuerdo con EFE, esta congregación emergió como reacción a las reformas que fueron incorporadas en el Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1962 y 1965, ya que las consideraron como una separción con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

$!Sacerdotes preparan mitras y bastones antes del inicio de una ceremonia de consagración de cuatro nuevos obispos en Econe, Suiza.
Sacerdotes preparan mitras y bastones antes del inicio de una ceremonia de consagración de cuatro nuevos obispos en Econe, Suiza. AP Photo/Baz Ratner

Entre las reformas la SSPX se rehusó aceptar está; la celebración de la misa en lenguas vernáculas, así como la apertura al diálogo ecuménico además de una mayor participación de los fieles, por lo que optaron por regresar a realizar las ceremonias en latín y a la liturgia y ritual previos al Concilio Vaticano II, tambien conocido como el rito tridentino por ser el aprobado en el Concilio de Trento.

Ante esta desaveniencia, el arzobispo Lefebvre aseveró, en una carta que fue dirigida a las autoridades vaticanas en 1987, que “la silla de Pedro y los puestos de autoridad de Roma están ocupados por anticristos”, indica EFE.

En 1974 Lefebvre hizo publico un documento en el que mostraba su oposición a la orientación “modernista” en la Iglesia Católica, en respuesta decidió ordenar al año a tres sacerdotes en Écône sin el permiso del papa Pablo VI.

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El padre Pascal Schreiber (i) y el padre Michael Goldade llegan a su consagración como obispos en una carpa en el seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. AP Photo/Baz Ratner

Fue en el mes de marzo de 1991 que Marcel Lefebvre falleció sin poder reconciliarse con Roma y en 1994 Bernard Fellay fue nombrado superior de la fraternidad.

The Associated Press señala que la SSPX se convirtió en una amenaza para el Vaticano, debido a que representa una fe paralela, ultracatólica”

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Los obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, en su ordenación por la raternidad Sacerdotal San Pío X. EFE/Cyril Zingaro

AP cita datos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X que indican que actualmente cuenta con seis obispos, además de 751 sacerdotes, así como 264 seminaristas en formación en cinco seminarios, también con 145 hermanos religiosos, 88 oblatas y 250 religiosas que representan 50 nacionalidades

EXCOMUNIÓN

Tomando en cuenta lo que señala el derecho canónico, realizar el acto de consagrar a un obispo sin contar con la autorización papal deriva en la aplicación de la sanción más severa en la Iglesia católica; la excomunión automática, en esta caso sería para los cuatro nuevos obispos y para el obispo que llevó acabo el rito.

“También equivale a un acto cismático, o una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica”, precisa AP.

Por su parte, el cardenal Pietro Parolin, quien es el secretario de Estado de la Santa Sede, censuró este “acto de por sí cismático”, Parolin prosiguió diciendo que”evidentemente este es un acto de por sí cismático, porque nosotros sabemos que las ordenaciones episcopales sin el mandato pontificio rompen la unidad de la Iglesia y están sometidas también a unas sanciones muy precisas que son fundamentalmente la excomunión”,

Por lo que, concluye el secretario de Estado de la Santa Sede “i esperanza es que, a pesar de lo ocurrido este miércoles, se pueda reanudar el diálogo y se pueda llegar de verdad a encontrar también aquí una solución (...) A pesar de esta herida grave que ha sido producida, se puedan encontrar caminos que permitan resolver este problema”.

Con información de las Agencias de Noticias The Associated Press, EFE y Fraternidad Sacerdotal San Pío X SSPX.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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