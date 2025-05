Quienes trabajaron con el papa León XIV son optimistas sobre un mayor rol de mujeres, con límites

CIUDAD DEL VATICANO- Sin embargo, también ha dicho de manera decisiva que las mujeres no pueden ser ordenadas como sacerdotes, y a pesar de haber trabajado durante años en Perú, donde las mujeres a menudo lideran comunidades eclesiásticas, parece no comprometerse sobre si las mujeres podrían alguna vez ejercer alguna capacidad ministerial.

No obstante, las mujeres que han trabajado de cerca con Prevost en los últimos años han elogiado su estilo de liderazgo, su capacidad para escuchar y su respeto por sus opiniones. En entrevistas con The Associated Press, dicen que esperan que como papa, León continúe promoviendo a las mujeres en posiciones de gobierno de la Iglesia, aunque con límites.

María Lia Zervino fue una de las tres mujeres que Francisco nombró para el Dicasterio para los Obispos en 2022 para revisar posibles nombramientos. Era un trabajo que anteriormente realizaban cardenales y obispos, un club de hombres que ha guardado celosamente el proceso secreto detrás del nombramiento de obispos.

Zervino se alegró cuando Prevost fue elegido papa, diciendo que el respeto que mostró por ella y otras mujeres en la junta y sus opiniones les dio fe en él como líder.