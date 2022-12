Reaccionan medios ante la carta de renuncia en caso de un impedimento médico del Papa Francisco

Ayer, el papa Francisco de 86 años, afirmó que ya ha firmado su renuncia en caso de tener in impedimento médico. “Yo ya he firmado mi renuncia (...). Ya la tienen”, dijo el Pontifice. “Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, confirmó el papa en una entrevista concedida al diario español ABC.

En este sentido, el papa comentó “no sé a quién se la habrá dado el cardenal Tarcisio Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado. Seguramente la entregó al cardenal Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado”.

Tras darse a conocer dicha misiva, diferentes medio reaccionaron, siendo los primeros el diario ‘La Nación’ de Buenos Aires y la agencia Reuters de Nueva York. Elisabetta Piqué periodista del periódico argentino y que es una de las más cercanas al Papa Francisco, expresó que “todos los papas de la era moderna siempre dejaron escrita una renuncia en caso de incapacidad”.

En tanto que, Philip Pullela de Reuters, precisó que el Pontífice continúa haciendo planes de futuro, un ejemplo, es el viaje que tiene previsto realizar a principios de febrero a República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Por su parte, Francis X. Rocca, corresponsal en Roma de ‘The Wall Street Journal’, indicó que Juan Pablo II también había tomado una decisión parecida a la de Francisco, según el testimonio del sacerdote que condujo su proceso de canonización, Slawomir Oder.

‘The Guardian’, acentuó que «la ley de la Iglesia católica exige que la renuncia papal sea ‘libre y debidamente manifestada’, como ocurrió cuando Benedicto sorprendió al mundo al anunciar su dimisión ante una reunión de prelados en el Vaticano en febrero de 2013».

Por otra parte, El ‘Corriere de la Sera’ considera la medida de llevada a cabo por el papa como una “dimisión preventiva”.