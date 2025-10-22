$!Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y CJNG; se había fugado

Después de varios meses de haber escapado de la prisión domiciliaria en la Ciudad de México, Zhi Dong Zhang, mejor conocido como ‘Brother Wang’, fue recapturado en Cuba y se prepara su traslado a México, donde aún tiene un proceso pendiente. El detenido, que colaboraba con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrenta cargos de lavado de dinero y de ser proveedor de precursores químicos para la elaboración de drogas como el fentanilo para los mencionados grupos criminales. TE PUEDE INTERESAR: Se fuga Zhi Dong Zhang, alias ‘El Chino’: presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa y del CJNG “Los cálculos sobre la cantidad de droga que Zhi Dong transportaba de México a EE.UU. ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2000 de fentanilo”, expuso el diario El País, uno de los primeros medios de comunicación en confirmar la noticia. Asimismo, ‘Brother Wang’ está identificado como un objetivo prioritario para el vecino país de Estados Unidos, que espera su extradición una vez que pise el terreno mexicano, según confirman medios de comunicación.

DESDE SU DETENCIÓN HASTA SU ESCAPE A CUBA, AL ESTILO ‘CHAPO’... ¿CUÁL FUE LA TRAVESÍA DE ZHI DONG ZHANG? ‘Brother Wang’ fue capturado en octubre de 2024 en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, gracias a una orden de aprehensión con fines de extradición, por delitos de asociación delictuosa por importación y distribución internacional de cocaína y lavado de dinero. De acuerdo con lo que han reportado, presuntos trabajos de inteligencia revelaron que las tareas criminales del acusado se desarrollaron en Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. TE PUEDE INTERESAR: Emite Interpol ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang, ligado al Cártel de Sinaloa y CJNG Zhang había estado recluido en una prisión de máxima seguridad, hasta que un juez federal aprobó la prisión domiciliaria. Hasta que el pasado 11 de julio escapó de la Guardia Nacional, quien custodiaba su domicilio en la alcaldía Cuajimalpa. Durante el mismo 11 de julio, una Corte Federal de Estados Unidos ordenó una nueva captura en su contra, por el delito de lavado de dinero. Se ha referido que tres personas colaboraron en el escape del capo, al estilo de ‘El Chapo’ Guzmán, ya que fue presuntamente a través de un túnel.

El País obtuvo información que indica que Brother Wang se encontraba en Cuba, donde llegó con un pasaporte falso tras ser rechazada su entrada a Rusia. ESCAPE DE ZHI DONG ZHANG PROVOCÓ ALERTAS Y FICHA ROJA DE LA INTERPOL En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una alerta para localizar a Dong Zhang, pues es requerido en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York y la Corte Federal de Distrito Norte de Georgia.