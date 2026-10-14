“Recen por mí”: El papa León XIV envía emotivo mensaje en su recuperación

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    “Recen por mí”: El papa León XIV envía emotivo mensaje en su recuperación
    Papa León XIV X

Tras ser operado con éxito de un tumor pulmonar en Roma, el pontífice agradeció el apoyo de la comunidad católica.

El papa León XIV evoluciona de manera favorable en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser sometido con éxito a una intervención quirúrgica para retirar un tumor en el pulmón. Los médicos del centro hospitalario reportan que su proceso de recuperación avanza según lo previsto y sin complicaciones.

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Un mensaje de gratitud a la comunidad católica fue difundido a través de una carta redactada por el Santo Padre antes de ingresar al quirófano. En el texto, el Pontífice dedicó unas palabras de agradecimiento a los creyentes de todo el mundo por el constante apoyo y las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

$!Comunicado del Papa León XIV
Comunicado del Papa León XIV X

“Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, expresó el papa León XIV en su comunicado.

El líder de la Iglesia católica enfatizó la importancia de la oración compartida mientras cumple con el reposo médico necesario.

PERMANECEN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DEL PAPA

Las actividades oficiales del Vaticano permanecen suspendidas de forma temporal para garantizar la pronta mejoría del Pontífice. La Santa Sede confirmó que la agenda de audiencias públicas se reanudará en cuanto el equipo médico autorice su alta hospitalaria.

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La transparencia médica del Vaticano marca la pauta en el seguimiento de esta noticia. Medios internacionales han destacado la apertura con la que el entorno papal ha compartido los reportes sobre el estado de salud de León XIV, un gesto que ha generado mensajes de solidaridad globales en las redes sociales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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