“Recen por mí”: El papa León XIV envía emotivo mensaje en su recuperación

El papa León XIV evoluciona de manera favorable en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser sometido con éxito a una intervención quirúrgica para retirar un tumor en el pulmón. Los médicos del centro hospitalario reportan que su proceso de recuperación avanza según lo previsto y sin complicaciones.

Un mensaje de gratitud a la comunidad católica fue difundido a través de una carta redactada por el Santo Padre antes de ingresar al quirófano. En el texto, el Pontífice dedicó unas palabras de agradecimiento a los creyentes de todo el mundo por el constante apoyo y las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

“Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, expresó el papa León XIV en su comunicado.

El líder de la Iglesia católica enfatizó la importancia de la oración compartida mientras cumple con el reposo médico necesario.

PERMANECEN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DEL PAPA

Las actividades oficiales del Vaticano permanecen suspendidas de forma temporal para garantizar la pronta mejoría del Pontífice. La Santa Sede confirmó que la agenda de audiencias públicas se reanudará en cuanto el equipo médico autorice su alta hospitalaria.