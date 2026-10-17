Recibe León XIV el alta hospitalaria y regresa al Vaticano. Médico no ve ‘motivos clínicos’ para impedir su gira por Latinoamérica

CIUDAD DEL VATICANO - El cirujano oncológico de León XIV dijo que no hay “motivos clínicos” para impedir el viaje previsto del pontífice a Latinoamérica el próximo mes, mientras el papa regresaba al Vaticano el sábado, días después de someterse a una cirugía de pulmón. “El Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma”, dijo el doctor Stefano Margaritora a Vatican News, y agregó que esperaba que el papa se recuperara por completo de la cirugía “dentro de unos diez días más”.

León, de 71 años, tiene previsto realizar un ambicioso viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Perú y Argentina, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes. “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, dijo Margaritora. A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes. En la operación se confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Salió del hospital el sábado, muy por delante de la estancia hospitalaria de una semana que el Vaticano había anticipado inicialmente. EL PAPA DICE QUE SE SIENTE “MUCHO MEJOR” “Estoy mucho mejor, gracias”, dijo el papa cuando le preguntaron cómo estaba mientras se alejaba en un SUV negro. León saludó a pacientes dentro del hospital junto a su cirujano, antes de saludar con la mano a los simpatizantes afuera que gritaban “Santidad” mientras caminaba hacia un vehículo que lo esperaba.

Se detuvo cuando una niña ucraniana de 13 años le dio un muñeco papal hecho a mano que, según dijo, la había ayudado durante un tratamiento exitoso contra el cáncer. Ella había conocido brevemente a León en una audiencia en la Plaza de San Pedro en diciembre, un encuentro que dijo a los reporteros “le dio la fuerza para superar la enfermedad”. Desde la cirugía, León ha ofrecido claros indicios de que se estaba recuperando bien. Mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin; se reunió con sus principales colaboradores y celebró misa en una capilla improvisada del hospital.

Asumirá su primera tarea oficial el domingo, impartiendo la bendición tradicional del Ángelus a los fieles en la Plaza de San Pedro. Esto se producirá exactamente una semana después de que el pontífice revelara a las multitudes en la plaza que se había encontrado el nódulo y que sería extirpado quirúrgicamente, una revelación inusualmente franca para el Vaticano. SE REALIZAN MÁS PRUEBAS Margaritora, el jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli de Roma, también confirmó que el nódulo fue descubierto por casualidad durante exámenes abdominales rutinarios. Aparecía como “una pequeña mancha” en la base del pulmón, que se extiende hasta el diafragma, dijo. Agregó que, si la mancha hubiera estado más arriba, “desde luego, no se habría visto”.

El cáncer estaba en sus primeras etapas, y el papa “no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente”, dijo el especialista. Describió el procedimiento del martes para extirpar el lóbulo como “rutinario” y “sin complicaciones”, pero reconoció que “ha sido una emoción íntima... operar a un papa que, por primera vez, al menos en la historia moderna, se somete a una intervención por un tumor maligno”. El Vaticano no reveló que el tumor era maligno hasta después de la exitosa cirugía del martes. Más tarde confirmó que el papa se había sometido a una biopsia antes de ser ingresado en el Gemelli. Los expertos dicen que la broncoscopia robótica iónica habría indicado si el tumor era maligno y posiblemente si el cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos.

Las pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados estaban en curso. Los resultados, junto con detalles de la composición molecular y genética del tumor, ayudarán a los médicos a determinar si el pontífice necesita tratamiento adicional. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia, o terapia oral dirigida basada en las características genéticas del tumor.

Margaritora dijo que “la atención que hemos tenido que prestarle ha sido realmente mínima”. “Su voluntad de recuperarse en un plazo muy breve ha resultado muy eficaz en todos los sentidos. Su actitud ha sido verdaderamente encomiable”, dijo el cirujano.