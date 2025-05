Reconoce FBI esfuerzo de México por ‘sellar’ la frontera y afirma que fentanilo entra por Canadá

“Más de 300 terroristas conocidos o presuntos cruzaron a este país ilegalmente el año pasado; 85 por ciento de ellos entró por la frontera norte”, respondió.

El director del FBI mencionó que adversarios de Estados Unidos han hecho alianza con países como Rusia e Irán en empresas criminales que viajan hasta Vancouver, Canadá, y llegan por vía aérea.

“La enorme distancia de la frontera norte y la falta de cooperación de autoridades federales y administraciones anteriores es lo que ha provocando la persistencia de la delincuencia”, mencionó.

El FBI insistió en que Canadá tiene que hacer más porque el producto lo fabrican ahí y lo trasladan a Estados Unidos.

“Y no me interesa entrar en este debate sobre si convertir a alguien en el estado número 51 o no, pero son nuestros aliados en el norte y esa frontera está abierta”, apuntó.

La organización de seguridad nacional puntualizó que su siguiente prioridad es apoyar en el combate a la inmigración ilegal.

“La frontera estuvo abierta cuatro años (con Joe Biden), entonces la delincuencia se propaga. Cientos de miles de inmigrantes ilegales cruzan y muchos son delincuentes muy malos, y luego se instalan en las sociedades”, declaró.