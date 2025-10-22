Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas

NUEVA YORK.- Luego de que catorce personas fueron detenidas en una operación de control migratorio varias protestas se desencadenaron en Canal Street, Manhatta.

La redada se produjo después de que al menos dos influencers conservadores compartieran videos en X de hombres vendiendo bolsas en las aceras de Canal Street.

Multitudes de neoyorquinos enfurecidos rodearon a un grupo de agentes federales cuando estos comenzaron a interrogar y detener a vendedores ambulantes en la concurrida franja comercial, conocida por sus bazares en las aceras y sus tiendas que venden imitaciones de productos de diseño.

Las redadas de las fuerzas del orden destinadas a combatir la falsificación son relativamente frecuentes en Canal Street, pero la imagen de docenas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros elementos federales realizando arrestos provocó protestas inmediatas.

De acuerdo a los hechos, los activistas acudieron rápidamente al lugar, donde se unieron a los transeúntes.

Por lo anterior, agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales intentaron despejar las calles, en algunos casos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con pistolas eléctricas o gas pimienta antes de detenerlos.

Nueve personas fueron arrestadas en la redada inicial de inmigración, según Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Cuatro personas más fueron arrestadas por presuntamente agredir los federales, señaló. Una quinta persona fue detenida bajo la acusación de haber impedido la actuación de las fuerzas del orden al bloquear una entrada, agregó la funcionaria.

McLaughlin calificó la redada inicial como una operación “dirigida e impulsada por inteligencia, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”.