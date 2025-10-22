Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas

Internacional
/ 22 octubre 2025
    Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas
    Según las autoridades algunas personas arrestadas habían sido acusadas previamente de varios delitos como robo, allanamiento, violencia doméstica, falsificación, tráfico de drogas entre otras. FOTO: AP.

Entre los detenidos están varios manifestantes acusados de agredir u obstaculizar la actividad de los agentes

NUEVA YORK.- Luego de que catorce personas fueron detenidas en una operación de control migratorio varias protestas se desencadenaron en Canal Street, Manhatta.

La redada se produjo después de que al menos dos influencers conservadores compartieran videos en X de hombres vendiendo bolsas en las aceras de Canal Street.

Multitudes de neoyorquinos enfurecidos rodearon a un grupo de agentes federales cuando estos comenzaron a interrogar y detener a vendedores ambulantes en la concurrida franja comercial, conocida por sus bazares en las aceras y sus tiendas que venden imitaciones de productos de diseño.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 40 muertos tras choque vial al oeste de Uganda

Las redadas de las fuerzas del orden destinadas a combatir la falsificación son relativamente frecuentes en Canal Street, pero la imagen de docenas de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros elementos federales realizando arrestos provocó protestas inmediatas.

De acuerdo a los hechos, los activistas acudieron rápidamente al lugar, donde se unieron a los transeúntes.

Por lo anterior, agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales intentaron despejar las calles, en algunos casos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con pistolas eléctricas o gas pimienta antes de detenerlos.

Nueve personas fueron arrestadas en la redada inicial de inmigración, según Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Cuatro personas más fueron arrestadas por presuntamente agredir los federales, señaló. Una quinta persona fue detenida bajo la acusación de haber impedido la actuación de las fuerzas del orden al bloquear una entrada, agregó la funcionaria.

McLaughlin calificó la redada inicial como una operación “dirigida e impulsada por inteligencia, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”.

Temas


Detenciones
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Perla Sánchez

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida