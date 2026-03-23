Reeligen como jefe del Estado norcoreano a Kim Jong-un

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Internacional
/ 23 marzo 2026
    Reeligen como jefe del Estado norcoreano a Kim Jong-un
    Kim Jong Un (segundo por la derecha), y su hija (tercera por la derecha) asisten a una prueba real de sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en un lugar no revelado de Corea del Norte. AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

Este es el tercer mandato consecutivo del líder Norcoreano al frente del Comité de Asuntos Estatales

SEÚL- Kim Jong-un, el actual lider de Corea del Norte, fue reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado, siendo este el cargo más alto del principal órgano político del país, mismo que fue creado en 2016 y que es considerado como la máxima autoridad en Corea del Norte, así lo dio a conocer la agencia estatal de noticias KCNA.

Su reelección ocurre durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pionyang, después de que se llevaran acabo las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/hija-adolescente-de-presidente-norcoreano-conduce-tanque-durante-simulacro-con-su-padre-JK19649330

Este es el tercer mandato consecutivo del líder Norcoreano al frente del Comité de Asuntos Estatales; Jong-un quien lidera de manera hermética el régimen, además se desempeña como el secretario general de Partido de los Trabajadores.

PARLAMENTO

Con la sesión de hoy se inauguraron los trabajos de la 15ª legislatura del Parlamento norcoreano, que es un organismo de mera formalidad en donde se ratifican las decisiones tomadas por Jong-un y el partido.

Comúnmente en esta asamblea que dura dos días, está previsto se realice un debate sobre la implementación del plan quinquenal de desarrollo económico que fue aprobado en el 9º Congreso del partido realizado en febrero, así como sus posibles revisiones de la Constitución.

Entre los temas que podrían ser discutidos es figura la eventual incorporación formal a la Constitución de la doctrina impulsada por el líder norcoreano de considerar a Corea del Sur como un “Estado hostil.

“La posible reforma constitucional podría consolidar la doctrina impulsada por Kim de que las dos Coreas son dos Estados hostiles entre sí”, concluye la Agencia de Noticias EFE.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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