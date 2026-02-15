Refuerza Texas combate del gusano barrenador con fábrica de moscas estériles

TEXAS, EU.- El gobierno de Estados Unidos, en coordinación con autoridades de Texas, inauguró en Edimburgo una nueva planta de dispersión de moscas estériles para reforzar el combate contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una de las principales amenazas sanitarias para la producción pecuaria.

La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, encabezaron la apertura de las instalaciones, que permitirán ampliar la capacidad de dispersión de insectos estériles tanto en la franja fronteriza con México como dentro del territorio estadounidense.

Rollins destacó que la obra fue considerada una prioridad nacional y se concretó en tiempo récord como parte de la estrategia federal para contener el avance del GBG, mientras las autoridades mexicanas también refuerzan sus acciones en la región.