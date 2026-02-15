Refuerza Texas combate del gusano barrenador con fábrica de moscas estériles

/ 15 febrero 2026
    Refuerza Texas combate del gusano barrenador con fábrica de moscas estériles
    Las autoridades norteamericanas construyeron este espacio en tiempo récord. USDA

Esta nueva planta apuntala los esfuerzos para combatir las amenazas sanitarias

TEXAS, EU.- El gobierno de Estados Unidos, en coordinación con autoridades de Texas, inauguró en Edimburgo una nueva planta de dispersión de moscas estériles para reforzar el combate contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una de las principales amenazas sanitarias para la producción pecuaria.

La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, encabezaron la apertura de las instalaciones, que permitirán ampliar la capacidad de dispersión de insectos estériles tanto en la franja fronteriza con México como dentro del territorio estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan gusano barrenador en perros y piden reforzar higiene y fumigación en Acapulco

Rollins destacó que la obra fue considerada una prioridad nacional y se concretó en tiempo récord como parte de la estrategia federal para contener el avance del GBG, mientras las autoridades mexicanas también refuerzan sus acciones en la región.

$!Estados Unidos ha mostrado medidas para evitar la propagación del gusano barrenador en su territorio.
Estados Unidos ha mostrado medidas para evitar la propagación del gusano barrenador en su territorio. USDA

Por su parte, Abbott afirmó que Texas movilizó los recursos necesarios para dar una “respuesta del tamaño de Texas” ante esta emergencia sanitaria, y reconoció el respaldo de la administración del presidente Donald Trump para proteger a los ganaderos, la fauna silvestre y la producción agropecuaria del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de México importará 110 millones de moscas contra gusano barrenador

Desde junio de 2025, el gobierno estadounidense activó un plan federal en cinco frentes para detectar, controlar y erradicar el gusano barrenador. La nueva planta en Edimburgo fortalecerá la red de centros de dispersión ya existentes en Centroamérica y México, y representa un hito al establecer una base operativa dentro de Estados Unidos.

Actualmente, el USDA produce moscas estériles en el centro de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), en Panamá, y ha invertido 21 millones de dólares en la modernización de la planta de Metapa, México, cuya capacidad se duplicará a partir del verano de 2026.

Aunque no se han detectado casos en animales de producción en Estados Unidos, el foco activo más cercano se ubica a unos 320 kilómetros de la frontera. El USDA exhortó a productores a reforzar la vigilancia sanitaria y reportar cualquier caso sospechoso de inmediato. Con información de Ganaderos.com

