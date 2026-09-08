Reino Unido acusa a ‘terroristas’ israelíes de limpieza étnica en Cisjordania con el respaldo del gobierno

En la condena más enérgica jamás emitida por el gobierno británico, Miliband declaró que el gobierno adoptaría ahora la postura oficial de que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal en su totalidad, afirmando que tal reconocimiento es «lo mínimo que merecen las personas que sufren tal padecimiento. Y debería ser el preludio de la justicia».

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, ha declarado que los “terroristas” israelíes están llevando a cabo una limpieza étnica en Cisjordania con el respaldo tácito del gobierno, al tiempo que anunciaba duras sanciones al comercio con los asentamientos israelíes.

Tras las declaraciones de Miliband, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció una serie de medidas en respuesta, incluido el cierre del consulado británico en Jerusalén. Saar acusó a Miliband de proferir «mentiras escandalosas» y afirmó que el gobierno británico estaba «trabajando sistemáticamente contra el Estado de Israel».

Miliband dijo que el gobierno del Reino Unido promulgaría:

Prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en los territorios ocupados.

Un régimen integral de sanciones contra la prestación de servicios como la construcción o la financiación de asentamientos israelíes.

Prohibición de la publicidad en el Reino Unido de propiedades ubicadas en asentamientos ilegales.

Sanciones personales contra individuos clave acusados de promover la violencia de los colonos.

Nueva prohibición de licencias de armas y otras exportaciones que “contribuyan materialmente a la ocupación”.

El Reino Unido figura entre los 12 países que anunciaron el martes la imposición de sanciones al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. Entre ellos se encuentran Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia.

En represalia por la acción británica, Saar declaró que el Reino Unido ya no podría participar en la misión de coordinación en Gaza liderada por Estados Unidos. Además, se prohibiría la entrada a Israel a 11 parlamentarios británicos pro-palestinos, entre ellos Jeremy Corbyn, Zara Sultana, Diane Abbott y varios otros diputados laboristas y verdes, así como a un abogado que presentó la impugnación de Hamás contra la ilegalización en el Reino Unido.

Miliband afirmó que las acciones del Reino Unido demostrarían que «Gran Bretaña no permanece en silencio ante la profunda injusticia, ni tampoco es impotente». En una emotiva declaración, describió la angustia que había escuchado de los palestinos en Cisjordania, cuyas casas habían sido destruidas, y de los médicos en Gaza, que habían visto morir a niños mientras esperaban recibir atención médica.

Las acciones del Reino Unido se han vuelto cada vez más urgentes debido a los planes de Israel de expandir el proyecto de asentamientos E1 al este de Jerusalén, lo que podría, de hecho, aislar el norte del sur de Cisjordania, amenazando la viabilidad de cualquier futuro Estado palestino.

Miliband afirmó que quienes financiaran o facilitaran los asentamientos ilegales “se enfrentarían a todo el peso de las sanciones del Reino Unido” y que esperaba que la legislación para hacer cumplir la prohibición comercial y las sanciones estuviera en vigor en un plazo de nueve meses.

Evitó calificar las acciones de Israel en Gaza como un genocidio, y afirmó que el Reino Unido esperaría la decisión de los tribunales internacionales.

En su intervención del martes en la Cámara de los Comunes, Miliband declaró: «El gobierno británico coincide en que se está produciendo una limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania, perpetrada por terroristas colonos».

Con demasiada frecuencia, el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación y, peor aún, algunos de sus miembros han realizado declaraciones y tomado medidas para apoyar el desplazamiento forzado de palestinos. Reconozco la gravedad de decir esto, pero la verdad es lo mínimo que merecen quienes sufren tal padecimiento. Y debería ser el preludio de la justicia.

Dijo que el gobierno británico había calificado anteriormente los asentamientos de ilegales, pero no había descrito la ocupación en sí misma como ilícita, y que eso ahora cambiaría.

Miliband afirmó que tomaba esa medida como ministro de Asuntos Exteriores, pero también como un “judío británico orgulloso” con familiares que habían encontrado refugio en Israel tras el Holocausto.

“Estoy orgulloso de mi identidad judía y mi apoyo al Estado de Israel es inquebrantable”, afirmó.

“Y no existe absolutamente ninguna contradicción entre esto y mi apoyo al Estado de Palestina . De hecho, todo lo contrario. La solución de dos Estados se basa en la convicción explícita de que la única vía hacia la seguridad para ambos pueblos es vivir juntos en coexistencia pacífica, con libertad, seguridad y autodeterminación.”

Según declaró, para responder a las amenazas contra los judíos en todo el mundo, el Reino Unido también impondría sanciones al brazo financiero de Hezbolá libanés, Al-Qard al-Hassan, y volvería a imponer importantes sanciones económicas a Irán, en consonancia con la UE y EE. UU.

Miliband afirmó sentir una “profunda vergüenza por lo que ha ocurrido en Palestina ante los ojos de la comunidad internacional” y declaró que en los últimos tres años se habían producido “los traumas y sufrimientos más inimaginables: muerte, destrucción y deshumanización a una escala espantosa”.

El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que esta acción marcaba el comienzo de un nuevo enfoque hacia Israel y Palestina; un enfoque que no solo condenaba, sino que también tomaba medidas.

“Nuestra disputa no es con el pueblo de Israel, con el que el Reino Unido mantiene lazos inquebrantables. Nuestra disputa es con la conducta de su gobierno”.

Afirmó creer que la mayoría del pueblo británico apoyaría la prohibición del comercio con asentamientos ilegales. «Los asentamientos son ilegales. No deberían promoverse en nuestro país», declaró.

Afirmó que el Reino Unido apoyaría “procesos judiciales completos, sólidos y justos” para determinar si Israel había cometido genocidio, y añadió que el gobierno no prejuzgaría dicho proceso.

“Este ha sido el caso de todos los genocidios desde la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: Ruanda, Srebrenica, Camboya y los actos contra el pueblo yazidí. Esta seguirá siendo nuestra política. Es correcto que este asunto se haya presentado ante la CIJ [Corte Internacional de Justicia] y quiero dejar claro que apoyamos a la Corte en su decisión.”

En su intervención en la cámara, Miliband afirmó que el Reino Unido «debería haber actuado antes» para reconocer formalmente la ilegalidad de la ocupación y dio a entender que la demora se había producido bajo el mandato de Keir Starmer. «Ha sido necesario que el nuevo primer ministro asumiera el cargo y reconociera la gravedad de la situación, el grado de preocupación pública», declaró ante los diputados.

El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Tom Tugendhat, afirmó que “los asentamientos ilegales son un error”, pero que Miliband estaba “implementando políticas que el Ministerio de Asuntos Exteriores sabe que no funcionarán, pero también sabe que perjudicarán a personas inocentes”.

Afirmó que existía el riesgo de perjudicar a los palestinos que trabajaban en Cisjordania y que “las economías de Palestina e Israel están demasiado interconectadas” como para que una prohibición de bienes destinados a los asentamientos ilegales resultara efectiva.

Pero el veterano diputado conservador Edward Leigh respaldó plenamente las sanciones. «Me enorgullece decir, como miembro con más antigüedad de los Amigos Conservadores de Israel, que apoyo absoluta e íntegramente lo que está haciendo hoy, porque se trata de defender la libertad, la moralidad y la justicia para todas las personas del mundo», declaró.