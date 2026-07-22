Renuevan en Ucrania a su cúpula militar para la lucha contra Rusia

KIEV- Ucrania siguió adelante el miércoles con su lucha contra la invasión rusa con una nueva cúpula militar, después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy cediera a la presión pública y destituyera a su comandante en jefe. Ucrania ha logrado avances significativos en la guerra este año, y una ruptura entre el jefe saliente del ejército del país y su ministro de Defensa amenazaba con descarrilar sus esfuerzos. Ambos hombres perdieron sus cargos tras la importante reorganización del gobierno que Zelenskyy llevó a cabo la semana pasada. Los cambios de alto nivel a última hora del martes pretendían poner fin a un indeseado brote de agitación política que duró casi una semana y provocó regocijo en Rusia. No estaba claro si las medidas de Zelenskyy lograrían ese objetivo.

El nuevo jefe del ejército, el mayor general Mykhailo Drapatyi, de 43 años, pertenece a una nueva generación de generales ucranianos que han ascendido en las filas durante la batalla contra la agresión rusa. Se hizo conocido por su audacia y valentía en 2014, el año en que Rusia tomó y se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea, ocho años antes de la invasión total de Moscú. Zelenskyy afirmó que Drapatyi y otros comandantes deben presentar una estrategia de defensa actualizada, que incluya la continuación de la reforma del sistema de cuerpos, entregas más rápidas de armas y drones, una defensa aérea más sólida contra los ataques rusos y un plan de movilización más claro. Rusia dice que los cambios en Kiev no alterarán la línea del frente No hay señales de que los dos países estén más cerca de un acuerdo de paz, pese a los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que Moscú se atiene a sus demandas anteriores. Estas incluyen que Kiev retire sus fuerzas de las cuatro regiones orientales que Rusia reclama pero no controla por completo, renunciar a cualquier aspiración de ingresar en la OTAN y reducir drásticamente el tamaño de su ejército, entre otras cosas. Peskov dijo a los periodistas que los cambios políticos y militares ucranianos reflejan tensiones en Kiev. “El régimen de Kiev está temblando desde dentro. Se puede ver a simple vista”, dijo Peskov. Tampoco las alteraciones de alto nivel cambiarán la línea del frente, dijo a los periodistas, al afirmar que las fuerzas rusas están a la ofensiva.

La mayor parte de la línea del frente de la guerra, de aproximadamente 1.250 kilómetros (800 millas), está fuera del alcance de observadores independientes, y Rusia y Ucrania también han librado una batalla de propaganda. El futuro de Fedorov sigue siendo incierto Zelenskyy se reunió por separado el martes con el ministro de Defensa saliente, Mykhailo Fedorov, un empresario de 35 años con conocimientos tecnológicos a quien se atribuye el rápido desarrollo de la tecnología de drones de Ucrania, que le ha dado una ventaja en el campo de batalla. Fedorov chocó con el comandante en jefe saliente, el general Oleksandr Syrskyi, un veterano de 60 años formado en la Unión Soviética antes de la independencia de Ucrania.

Las protestas callejeras en Kiev y otras ciudades exigieron el regreso de Fedorov, al considerarlo un modernizador militar clave, e instaron a Zelenskyy a destituir a Syrskyi, visto como parte de la vieja guardia. Zelenskyy ofreció a Fedorov lo que describió como un cargo respetado en el gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. No estaba claro si Fedorov aceptó la oferta, o si los últimos movimientos satisfarían a los manifestantes y calmarían las calles. Fedorov dijo después de su destitución la semana pasada que algunas empresas tecnológicas globales de defensa le habían ofrecido empleos. Fedorov respaldó el nombramiento de Drapatyi y lo calificó como “una nueva esperanza en la lucha de las personas libres por la libertad y la justicia” y “una voz de cambio que no podía ser ignorada”. Antes de su destitución, Fedorov había criticado públicamente a Syrskyi, al señalar que el general estaba bloqueando sus esfuerzos de reforma y que debía ser reemplazado para que Ucrania no fracasara en su resistencia contra Rusia. El jefe militar saliente señala logros recientes en el campo de batalla Pero Syrskyi defendió su labor durante la guerra en una declaración el miércoles. Entre otras cosas, afirmó que las fuerzas ucranianas habían recuperado 743 kilómetros cuadrados (287 millas cuadradas) de territorio ucraniano ocupado por Rusia este año y dijo que entregaba a su sucesor un ejército que no sólo defiende, sino que también emprende operaciones ofensivas. No fue posible verificar de forma independiente su afirmación. Fedorov llamó a Syrskyi para agradecerle sus triunfos militares, como la defensa de la región de Kiev en el momento de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, la operación de contraofensiva en Járkiv más tarde ese mismo año y otras batallas, y dijo que eso ya es “una parte importante de la historia de Ucrania”. Pero añadió que el país debe “avanzar aún más rápido y escribir nuevos capítulos, corrigiendo todos los errores anteriores”. La crisis política comenzó el jueves pasado, cuando Zelenskyy reestructuró su gabinete de guerra, reemplazó a su primera ministra y destituyó a Fedorov tras apenas seis meses en el cargo. La reorganización llevó de inmediato a miles de manifestantes a las calles de Kiev y otras ciudades, al presentar la salida de Fedorov como una señal de que Zelenskyy se alineaba con una vieja guardia militar atrincherada por encima de un reformista. Zelenskyy dijo el miércoles que también nombraría al mayor general Ihor Skybiuk como jefe del Estado Mayor General como parte de la reorganización. Rusia y Ucrania mantienen sus ataques de largo alcance Las maniobras políticas tuvieron lugar en un contexto de continuos ataques mortales de Rusia y Ucrania en el territorio del otro. Mientras tanto, drones ucranianos atacaron durante la noche otros dos enormes almacenes del principal minorista en línea de Rusia, Wildberries, en las regiones meridionales rusas de Krasnodar y Stávropol, dijeron el miércoles la fundadora de Wildberries, Tatyana Kim, y funcionarios rusos. Los ataques se produjeron cuatro días después de que drones ucranianos de largo alcance alcanzaran enormes almacenes de Wildberries en la región de Moscú y en la región de Tambov, donde mataron a ocho personas e hirieron a decenas, según funcionarios. Zelenskyy dijo, sin nombrar las instalaciones, que eran utilizadas por Rusia para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación. Los ataques rusos, mientras tanto, también han alcanzado importantes centros logísticos ucranianos y establecimientos minoristas durante la última semana. Rusia atacó a Ucrania con cuatro misiles de varios tipos y 216 drones de ataque de largo alcance durante la noche del martes al miércoles, según la fuerza aérea ucraniana. En la región meridional de Odesa, un dron ruso mató a una mujer cuando impactó contra un edificio de apartamentos de dos plantas, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.