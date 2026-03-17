Renuncia director antiterrorismo de Trump porque Irán ‘no presentaba una amenaza inminente’

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Internacional
/ 17 marzo 2026
    Renuncia director antiterrorismo de Trump porque Irán ‘no presentaba una amenaza inminente’
    Kent estuvo asociado con Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, para trabajo de consultoría. VANGUARDIA

Además, mencionó en sus redes sociales que Trump fue engañado por ‘altos funcionarios israelíes’ para sembrar la idea de entrar en guerra contra la nación iraní

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC por sus siglas en inglés) estadounidense anunció su renuncia este martes, citando sus preocupaciones sobre la justificación de los ataques militares en Irán y diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra de Irán lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Joe Kent escribió en redes sociales que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

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El ex director de NCTC señaló directamente al mandatario Trump “que las guerras en el Medio Oriente eran una trampa que le robaba a Estados Unidos las vidas preciosas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación”.

Mencionó, además, que “altos funcionarios israelíes” y “miembros influyentes de los medios de comunicación” sembraron “sentimientos belicistas para fomentar una guerra con Irán”; engañando a Trump y haciéndole creer que Irán representaba una “amenaza inminente”.

“Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak que le costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos cometer este error de nuevo”, sentenció Joe Kent.

HISTORIAL DE JOE KENT

Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia que analiza y detecta amenazas terroristas. Su renuncia refleja inquietud dentro de la base de Trump sobre la guerra y muestra que las preguntas sobre la justificación para el uso de la fuerza se extienden a la derecha de los partidarios de Trump y a altos miembros del gobierno.

Trump ha ofrecido razones cambiantes para los ataques y ha rechazado las afirmaciones de que Israel le obligó a actuar. A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, sugirió que la Casa Blanca creía que Israel estaba decidido a actuar por su cuenta, dejando a Trump con una “decisión muy difícil”.

La Casa Blanca no ha comentado sobre el asunto.

Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.

Los demócratas se opusieron enérgicamente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos con figuras de extrema derecha y teorías de conspiración. Durante su campaña al Congreso de 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por trabajo de consultoría. También trabajó estrechamente con Joey Gibson, el fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y atrajo apoyo de una variedad de figuras de extrema derecha.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a distanciarse de una teoría de conspiración falsa de que agentes federales instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, los republicanos elogiaron las credenciales de Kent en contraterrorismo, señalando su experiencia militar y de inteligencia.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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