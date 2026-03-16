Trump aprieta por Ormuz, pero la UE le dice no: ‘No es nuestra guerra’ y frena misión naval

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/ 16 marzo 2026
    Trump aprieta por Ormuz, pero la UE le dice no: ‘No es nuestra guerra’ y frena misión naval
    EU insistió en que sus aliados “lo necesitan más” y sostuvo que hay países dispuestos a colaborar para desatascar la vía. ESPECIAL
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por Vanguardia

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Kaja Kallas y varios gobiernos europeos rechazaron las amenazas del presidente de EU

CDMX.- La Unión Europea (UE) aseguró que no se sumará a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, pese a la presión del presidente Donald Trump para que sus aliados contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el transporte global de petróleo.

En Bruselas, la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó: “Europa no es parte de esta guerra, nosotros no hemos empezado esta guerra para la que los objetivos políticos no están claros”, al fijar la posición del bloque en una reunión de ministros de Exteriores.

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Trump insistió en que sus aliados “lo necesitan más” y sostuvo que hay países dispuestos a colaborar para desatascar la vía, sin precisar cuáles. En respuesta, Kallas subrayó que una actuación bajo el paraguas de la OTAN no corresponde a la zona y recordó que el estrecho está fuera del ámbito de acción de la Alianza.

La UE evaluó la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval Aspides —creada para proteger la navegación en el mar Rojo ante ataques hutíes— para contribuir a garantizar la navegabilidad en Ormuz, pero la propuesta enfrentó resistencias entre los Estados miembros.

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Kallas reconoció que “por el momento no hay apetito” para modificar esa misión y afirmó que “nadie quiere entrar activamente en esta guerra”, ante el temor de verse arrastrados a una escalada regional.

Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz señaló que la OTAN es “una alianza de defensa y no una alianza de intervención”, mientras que el ministro de Defensa, Boris Pistorius, cuestionó qué podría aportar un número limitado de fragatas europeas en una zona de alto riesgo y pidió privilegiar una salida diplomática.

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En paralelo, Francia planteó estudiar una iniciativa distinta, con países europeos y de la región, orientada a asegurar el paso marítimo, pero solo una vez que disminuya la fase más intensa de la crisis.

Voces dentro de la UE rechazaron que existan condiciones para invocar el artículo 5 de la OTAN y advirtieron que el “chantaje” no es una vía para construir respaldos, mientras la propia Alianza señaló que cualquier conversación sobre Ormuz sería a título individual y no como decisión colectiva. Con información de El País

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