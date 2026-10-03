Renuncia director de prisiones de Tennessee tras ejecución fallida de Christa Pike en EU

El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, dejará el cargo este mes, anunció el sábado el gobernador Bill Lee. Otros republicanos y funcionarios electos habían estado instando a un cambio de liderazgo.

El director del sistema penitenciario de Tennessee renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, una mujer sentenciada a muerte por torturar y matar a una compañera en 1995 cuando tenía 18 años.

Fue la segunda vez desde mayo que Tennessee no ha podido ejecutar a un recluso condenado a muerte.

Strada señaló en un comunicado que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras se lleva a cabo una revisión independiente para determinar qué ocurrió el miércoles cuando el estado no logró ejecutar a Pike pese a administrarle dos dosis del fármaco pentobarbital.

“Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria, y espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”, indicó Strada.

Pike, ahora de 50 años, tenía 18 años cuando ella y su novio torturaron y mataron a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un ataque de celos en 1995. Más tarde se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser enviada al corredor de la muerte.

COMISIONADO DEFIENDE PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

No hubo una respuesta de los abogados de Pike el sábado para una actualización sobre su condición en un hospital. Habían revelado el viernes que estaba conectada a un respirador e inconsciente en las horas posteriores al intento de ejecución y que el personal del hospital intentaba eliminar de su sistema las dos dosis de pentobarbital.

El estremecedor fracaso ha dejado a ambos lados del debate sobre la pena de muerte exigiendo respuestas. Lee ha ordenado una revisión independiente y suspendió las ejecuciones en el estado. Strada señaló que a su parecer el estado “cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido”.

El equipo legal de Pike acogió con satisfacción la salida de Strada, pero añadió que eso “no hace nada para ayudar a Christa ahora”.

“Lo que le ocurrió el miércoles refleja una falla sistémica que va mucho más allá de cualquier persona”, señaló el equipo de cuatro abogados. “Esperamos que el llamado del gobernador a una revisión completa e independiente exponga los profundos problemas dentro de todo el sistema de pena de muerte de Tennessee”.

SEGUNDA EJECUCIÓN FALLIDA DESDE MAYO

Los abogados de Pike sostienen que al parecer problemas con las vías intravenosas hicieron que el pentobarbital fluyera hacia su cuerpo en lugar de hacia su torrente sanguíneo.

En mayo, Tennessee detuvo la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal colocó una vía intravenosa en su brazo derecho pero no pudo conseguir una vía intravenosa secundaria. El gobernador ordenó a los funcionarios esperar al menos un año antes de intentar ejecutarlo de nuevo.

Strada asumió el Departamento de Corrección en enero de 2023 después de desempeñarse como subdirector del Departamento de Correcciones de Arizona. A finales de 2024, anunció que Tennessee estaba cambiando su protocolo de inyección letal y que utilizaría únicamente pentobarbital.

Cuatro personas han sido ejecutadas en Tennessee desde 2025, según el Departamento de Corrección.