Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EU vinculado a Epstein

LONDRES.-El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció el domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Morgan McSweeney asumió la responsabilidad por haber aconsejado a Starmer nombrar a Mandelson, de 72 años, para el puesto diplomático más importante de Gran Bretaña en 2024.

“La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, dijo McSweeney en un comunicado. “Cuando se me preguntó, aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”.

Starmer enfrenta una tormenta política y preguntas sobre su juicio después de que documentos recién publicados, parte de un enorme conjunto de archivos de Epstein hechos públicos en Estados Unidos, sugirieron que Mandelson envió a Epstein información delicada cuando era secretario de negocios del gobierno del Reino Unido durante la crisis financiera de 2008.

El primer ministro se disculpó esta semana por “haber creído las mentiras” de Mandelson.

Reconoció que cuando Mandelson fue elegido para el puesto de diplomático en 2024, el proceso de evaluación reveló que su amistad con Epstein continuó después de la condena de este último en 2008. Pero Starmer sostuvo que “ninguno de nosotros conocía la profundidad de la oscuridad” de esa relación en ese momento.

Varios legisladores opinan que Starmer es en última instancia responsable del escándalo.”Keir Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones terribles”, dijo Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador de la oposición.

Mandelson, exministro del gabinete, embajador y veterano estadista del gobernante Partido Laborista, no ha sido arrestado ni acusado.

Oficiales de la Policía Metropolitana registraron la casa de Mandelson en Londres y otra propiedad vinculada a él el viernes. La policía dijo que la investigación es compleja y requerirá “una cantidad significativa de recolección y análisis de evidencia adicional.”

La investigación policial del Reino Unido se centra en una posible mala conducta en el cargo público, y Mandelson no está acusado de ningún delito sexual.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de su puesto de embajador debido a revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Epstein. Pero los críticos dicen que los correos electrónicos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre el criterio de Starmer para nombrar a Mandelson desde el principio.

Las nuevas revelaciones incluyen documentos que sugieren que Mandelson compartió información gubernamental sensible con Epstein tras la crisis financiera global de 2008.

También incluyen registros de pagos por un total de 75.000 dólares en 2003 y 2004 de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson o a su marido Reinaldo Avila da Silva.

Aparte de su asociación con Epstein, Mandelson anteriormente tuvo que dimitir dos veces de altos cargos gubernamentales debido a escándalos relacionados con el dinero o la ética.

El domingo, Starmer dijo que McSweeney era una figura central en la gestión de la reciente campaña electoral del Partido Laborista y la victoria aplastante del partido en 2004. No mencionó el escándalo de Mandelson.