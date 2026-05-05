$!Reportan la detención en Canadá de Diana Toro Díaz, presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa

La detención de Diana Toro Díaz, identificada por autoridades estadounidenses como presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue confirmada tras su arresto en el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau, en Canadá, luego de intentar ingresar al país con un pasaporte falso. La mujer permanece bajo custodia migratoria a la espera de que se determine su situación jurídica, incluida una posible extradición a Estados Unidos.

DIANA TORO DÍAZ FUE DETENIDA TRAS PRESENTAR PASAPORTE FALSO De acuerdo con reportes de medios canadienses, la detención ocurrió hace más de una semana, cuando autoridades detectaron irregularidades en la documentación presentada por Toro Díaz, de 44 años, quien habría utilizado identidades falsas durante varios años para residir en territorio canadiense. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención de Inmigración en Laval, donde permanece mientras la Junta de Inmigración y Refugiados evalúa su caso. DIANA TORO DÍAZ: PERFIL Y VÍNCULOS CON RED CRIMINAL Toro Díaz fue sancionada en 2010 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, que permite identificar y bloquear activos de personas vinculadas al narcotráfico. Según las autoridades estadounidenses, formaría parte de la red financiera encabezada por su esposo, Alejandro Flores Cacho, señalado como uno de los principales coordinadores de pilotos utilizados para el transporte internacional de drogas. Documentos oficiales refieren que esta red operaba mediante empresas fachada en distintos sectores, incluyendo aviación, agricultura, comercio y servicios. Entre las compañías señaladas se encuentran firmas de transporte aéreo, escuelas de aviación y negocios utilizados presuntamente para el lavado de dinero. Las operaciones de esta estructura se extendían a distintas regiones de México, como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Cuernavaca, además de Colombia, país con el que también se vincula a Toro Díaz por su doble nacionalidad.

DIANA TORO DÍAZ VIVIÓ EN CANADÁ CON IDENTIDAD FALSA Información difundida por medios locales señala que la detenida habría vivido durante años en Montreal junto a su familia, en una zona residencial de alto nivel. Sus hijos asistían a instituciones educativas privadas, mientras que su entorno social incluía comunidades de origen latinoamericano. La investigación apunta a que Toro Díaz logró ingresar en múltiples ocasiones a Canadá utilizando documentación falsa, lo que ahora forma parte de las indagatorias abiertas por la Agencia de Servicios Fronterizos de ese país. DÍANA TORO DÍAZ FUE DETENIDA EN MÉXICO ANTERIORMENTE CON AYUDA DE ESTADOS UNIDOS Toro Díaz cuenta con antecedentes en México. En 2006 fue detenida tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen; sin embargo, en 2007 fue liberada por falta de pruebas. Su actual detención se habría logrado tras una alerta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que la mantenía en una lista de personas buscadas por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Hasta el momento, no se ha confirmado si enfrentará cargos en Canadá, aunque las autoridades indicaron que el proceso de extradición a Estados Unidos se mantiene como una posibilidad, en función de la resolución que emita la Junta de Inmigración y Refugiados.

RED INTERNACIONAL QUE OPERA ESPOSO DE DIANA TORO DÍAZ SE ENCUENTRA BAJO INVESTIGACIÓN Las autoridades estadounidenses han identificado a Alejandro Flores Cacho como una figura relevante en la logística del Cártel de Sinaloa desde la década de 2000, particularmente en el traslado de cargamentos ilícitos desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. En 2008 fue acusado formalmente por un tribunal federal en Houston por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, y permanece prófugo. La investigación también involucra a otros integrantes de su red, incluidos familiares y colaboradores que habrían participado en la operación de empresas utilizadas para ocultar recursos ilícitos. El caso de Diana Toro Díaz continúa en desarrollo, mientras autoridades canadienses y estadounidenses coordinan acciones para definir su situación legal y la posible extradición a Estados Unidos. Con información de The Suburban, TVA Nouvelles. Latinus e Infobae

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