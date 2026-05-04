Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México

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    Joaquín “El Chapo” Guzmán pide ser extraditado a México
    El exlíder del Cártel de Sinaloa insiste en la necesidad de un nuevo juicio, y denuncia que el proceso en el que fue condenado fue “Injusto” y hubo “violación de mis derechos”. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Pedro Valtierra

En una carta el capo reclama a la corte su derecho “a solicitar ser devuelto a mi país” y denuncia que el proceso en el que fue condenado fue “Injusto”

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, solicitó en una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México.

En la carta, escrita en inglés, aunque con una redacción confusa, “El Chapo” reclama a la corte “mi derecho a solicitar ser devuelto a mi país”.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua y cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, insiste en la necesidad de un nuevo juicio, y denuncia que el proceso en el que fue condenado fue “Injusto” y hubo “violación de mis derechos”.

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”Solicito al Tribunal de Distrito el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país y buscar cambios sobre la violación de mi veredicto, en favor de la equidad en la ley federal”, señala “El Chapo” en la carta, fechada el 23 de abril, pero recibida en la corte el 1 de mayo, según el sello.

”Durante la conclusión de mi apelación, se ha cumplido con los requisitos para un nuevo juicio, y también para que las partes de ambos países puedan coordinar políticas conjuntas para lograr mi regreso a México”, subraya el mexicano, quien concluye la misiva agradeciendo al juez Brian Cogan, que lleva la causa, “por atender esta solicitud”.

”EL CHAPO” DEMANDA TRATO JUSTO EN EU

No es la primera carta que “El Chapo” escribe en inglés. A mediados de abril se dio a conocer otra donde pedía un trato justo en Estados Unidos.

”Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato”, decía aquella carta.

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El juez Cogan le ha denegado en diversas ocasiones al “Chapo” su solicitud de un juicio nuevo o de un cambio de condiciones en la prisión donde cumple su sentencia y donde, afirma el capo, ha sufrido malos tratos.

”El Chapo” fue condenado a cadena perpetua el 18 de julio de 2019. Dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín, están presos en Chicago. Ambos alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos.

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