Reportan más de 360 muertos y mil 400 desaparecidos por inundaciones en Nepal y Tíbet

DEVIGHAT. — Los equipos de rescate y helicópteros militares buscaban el jueves a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China, donde un letal torrente de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó varias comunidades en la víspera tras el colapso de un glaciar.

Videos del desastre mostraron cómo la gente corría antes que la crecida se los tragara y destruía edificios y puentes. Más de 360 personas fallecieron, indicó la policía, y más de mil 400 estaban desaparecidas, entre los que hay decenas de extranjeros y peregrinos.

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Las empinadas laderas y los frondosos valles bajo la cordillera del Himalaya —donde están muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que quedan— son particularmente vulnerables a las inundaciones y los deslaves.

El derretimiento de glaciares se ha vuelto más común debido al aumento de las temperaturas causado por el cambio climático provocado por el ser humano.

Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot, en Nepal, cubiertos de lodo tras el paso del torrente. Las riberas del río y las calles de las aldeas estaban cubiertas de lodo. Los escombros colgaban de ramas y cables. Los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

Imágenes del antes y el después difundidas por la televisora estatal China Central Television mostraron un edificio de varios pisos y más de una docena de vehículos cubiertos de lodo. Una carretera de dos carriles que corre junto a un río en un valle de la prefectura de Shigatse, en el Tíbet, quedó completamente enterrada. Imágenes aéreas también mostraron que se había formado y expandido un lago en la frontera entre China y Nepal.

Nirajan Paudyal, un periodista asentado en la capital de Nepal, Katmandú, estaba preocupado por sus padres y familiares que viven en la aldea de Soley, en la zona de Nuwakot. “Temo que no haya ninguna novedad”, dijo Paudyal.

DAÑOS EN CARRETERAS

El desastre ha dejado al menos 910 personas desaparecidas en Nepal. Las autoridades en el Tíbet, una región autónoma de China, reportaron al menos tres muertos y 558 desaparecidos.

Las autoridades nepalíes reportaron que decenas de puentes quedaron destruidos y que casi 40 kilómetros (25 millas) de carreteras sufrieron daños, lo que complica las labores de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet. Los militares también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli, agregó.

Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica.

En el distrito de Chitwan, los rescatistas encontraron cuerpos cientos de kilómetros (millas) río abajo de las zonas más afectadas.

Bishal Kumar Bhandari, presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal, dijo que han pasado de centrarse en el rescate a las operaciones de ayuda a gran escala en los distritos afectados por las inundaciones. Añadió que unas mil 200 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en al menos tres aldeas.

En Tíbet, un deslave registrado el miércoles cerca del cruce fronterizo terrestre del puerto de Gyirong sepultó un edificio portuario de varios pisos y dejó lodo en las zonas circundantes con una profundidad media de más de 1.5 metros (5 pies), reportó la televisora estatal china CCTV. Los accesos al cruce sufrieron daños, y podrían producirse derrumbes secundarios o deslizamientos de tierras mientras sigue lloviendo en la zona, agregó.

El primer ministro de China, Li Qiang, llegó a Gyirong el jueves para dirigir las labores de rescate, junto con 500 efectivos militares y paramilitares. Helicópteros militares sobrevolaban la zona, buscando sobrevivientes, evaluando el desastre y trazando posibles rutas de rescate y evacuación.

Además, las autoridades chinas advirtieron que el lago recién formado en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu se está desbordando y podría reventar.

El responsable de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció el jueves en X que ordenó la liberación de dos millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU para ayudar a costear la atención médica, el alojamiento y el suministro de agua. Calificó las inundaciones como “horribles”.

“Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos nacionales para entregar ayuda de emergencia y apoyo”, dijo a reporteros el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.