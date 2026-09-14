Ven insuficiente esfuerzos contra huachicol fiscal; piden mayor contundencia

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México
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    Ven insuficiente esfuerzos contra huachicol fiscal; piden mayor contundencia
    El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó combatir el huachicol mediante prevención, detección, investigación y sanción. REFORMA/ESPECIAL

Van por iniciativas para aumentar controles sobre volúmenes que ingresan al País, fortalecer el intercambio de información entre autoridades, entre otras medidas

Al reconocer que las medidas gubernamentales para frenar la facturación falsa y el huachicol fiscal en el País son insuficientes, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso dos iniciativas para establecer responsabilidades cuando se desvíen recursos públicos mediante estructuras empresariales.

El segundo al mando de la bancada oficialista y uno de los personajes políticos más cercanos a la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró insuficientes las estrategias implementadas hasta ahora y planteó combatir estos delitos con “mayor contundencia”, mediante acciones de prevención, detección, investigación y sanción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ven-insuficientes-recursos-para-modernizar-carreteras-de-mexico-EC23474220

Admitió que la proliferación de estas prácticas ha sido posible por redes de complicidad que permiten saquear las finanzas públicas.

El diputado propuso reforzar la vigilancia de los proveedores del sector público durante toda la vigencia de sus contratos.

También planteó establecer controles desde la constitución de las empresas para identificar aquellas firmas que carezcan de capacidad económica real, verificar el origen y la aportación de capitales, detectar comportamientos fiscales atípicos y mejorar la trazabilidad de los recursos.

Respecto al huachicol fiscal, propuso aplicar medidas administrativas ante “discrepancias relevantes” entre el hidrocarburo reportado al ingresar por las aduanas y el que finalmente se comercializa en el mercado.

En esencia, planteó aumentar los controles sobre los volúmenes que ingresan al País, fortalecer el intercambio de información entre autoridades, perseguir la comercialización informal de hidrocarburos y asegurar bienes vinculados con actividades ilícitas.

Ramírez Cuéllar urgió a diseñar una política fiscal que permita recaudar mejor mediante el combate a la evasión, la elusión, el contrabando y la simulación.

”No se trata de cargar nuevos impuestos a quienes ya cumplen. Se trata de impedir que unos cuantos evadan sus responsabilidades”, advirtió.

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