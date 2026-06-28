Rescatistas aceleran ritmo en busca de sobrevivientes; suman mil 450 muertos tras sismos en Venezuela

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    Rescatistas aceleran ritmo en busca de sobrevivientes; suman mil 450 muertos tras sismos en Venezuela
    Los rescatistas transportan a un hombre rescatado de entre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026 AP

Se ha reportado que miles siguen desaparecidos, según múltiples bases de datos que usan familias que buscan a sus seres queridos

LA GUAIRA.-Cuatro días después de que dos potentes sismos sacudieran el estado norteño de La Guaira, cuadrillas de rescate locales e internacionales aceleran las tareas en busca de sobrevivientes entre los escombros en Venezuela, mientras que el número de fallecidos ha incrementado a mil 450 personas.

El gobierno actualizó las cifras de los decesos el domingo por la tarde, mientras que enfrentaba crecientes críticas de venezolanos que consideran que su respuesta fue insuficiente, la cual quedó opacada por los esfuerzos de civiles para rescatar a personas sepultadas bajo edificios derrumbados.

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Asimismo el gobierno de Venezuela indicó el domingo que más de 770 estructuras se habían derrumbado total o parcialmente por los terremotos, el doble de las que se reportaron destruidas o dañadas el viernes.

Por otro lado, aunque la probabilidad de encontrar gente con vida a los casi 51 mil desaparecidos disminuía con cada hora que pasaba, los rescatistas han seguido liberando a sobrevivientes de montañas de escombros, dando a las familias angustiadas motivos para mantener la esperanza.

Las agencias de ayuda consideran cruciales las primeras 48 a 72 horas después de un desastre natural para recuperar personas con vida, aunque ese plazo puede ampliarse si tienen acceso a comida y agua.

Al momento más de dos mil rescatistas de todo el mundo hann llegado para el sábado, informó la ONU, y seguían llegando más.

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Por su parte la presidenta encargada Rodríguez declaró en la televisión estatal que más de 14 mil integrantes de las fuerzas armadas y la policía patrullan el estado de La Guaira, donde ahora el acceso está bloqueado y se requieren permisos especiales para entrar.

Muchos en las zonas de desastre señalaron que han visto poca acción de su gobierno. Al momento las labores de rescate en La Guaira parecían más organizadas el domingo que en los días anteriores.

El desastre supone un enorme desafío para Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura y expulsión por parte de Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro.

Venezuela enfrenta desorden económico desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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