Rescatistas recuperan seis cuerpo más tras sismo en Indonesia; cifra de muertos sube a 53

LABUAN BAJO.- Seis cuerpos más fueron recuperados el domingo por los equipos de rescate en el este de Indonesia, con lo que se elevó a 53 el número de muertos en el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el pasado viernes.

Esto trasciende a seis días después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia, donde hasta ayer la cifra oficial de fallecidos ascendió a más de 280.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el potente terremoto golpeó la región de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) a las 5:58 de la mañana.

Las autoridades han registrado 995 réplicas, pero solo 46 fueron sentidas por los residentes, dijo Abdul Muhari, jefe de prevención de desastres de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, y añadió que 135 personas resultaron heridas.

Los rescatistas excavaban el domingo en busca de personas que se teme quedaron sepultadas bajo deslizamientos provocados por el sismo en seis distritos de Flores, una isla predominantemente católica en la Indonesia de mayoría musulmana.

Se concentraron en tres distritos que permanecían inaccesibles después del terremoto: el más afectado Manggarai, Manggarai Oriental y Nagekeo.

Muchos residentes en Labuan Bajo, la puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, uno de los destinos turísticos más conocidos de Indonesia, pasaron la noche al aire libre por temor a fuertes réplicas.

“La sacudida fue aterradora, tan intensa que mi casa casi se derrumba”, dijo Anastasia Imad, una agricultora, desde una tienda verde improvisada junto a su casa dañada. “Temíamos que las réplicas la hicieran caer sobre nosotros mientras dormíamos”.

Los deslizamientos bloquearon tramos de la carretera Trans-Flores, una vía de aproximadamente 700 kilómetros (435 millas) que conecta comunidades a lo largo de la isla montañosa.

CONTINÚA BÚSQUEDA DE SOBREVIVIENTES EN COLOMBIA

Por otro lado fue el domingo que se informó que a medida que se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes tras el terremoto de 7.4 grados que azotó al oeste de Colombia, los equipos de socorro priorizan la localización de más de un centenar de desaparecidos, aseguró el domingo el presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo del pasado lunes, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, registra un balance provisional de 289 muertos, 4 mil 187 heridos y 143 personas de las que aún no se tiene rastro.