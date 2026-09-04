SMN pronostica 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027

CDMX.- Entre septiembre y mayo próximo se pronostican 56 frentes fríos en México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. A decir de autoridades, el fenómeno meteorológico identificado como “El Niño” influirá en el desarrollo de la temporada de sistemas frontales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estimó que en la temporada de frentes fríos 2026-2027, que inicia estadísticamente en septiembre y concluye en mayo, habrá 56 frentes fríos, seis más que el promedio climatológico 1990-2020.

SE PREVÉN LA LLEGADA DE 3 SISTEMAS FRONTALES EN SEPTIEMBRE El Coordinador del SMN, Fabián Vázquez, dio a conocer que, de acuerdo con el pronóstico, se prevé la llegada de 3 sistemas frontales al territorio mexicano en septiembre de 2026, 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo. A decir del funcionario, esta temporada de frentes fríos estará marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico “El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)”, un patrón océano-atmosférico con una variabilidad de 2 a 7 años, que se prevé resulte fortalecido en la actual temporada de lluvias y alcance su máxima intensidad hacia fin de año.

“Esto originará una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, incrementando la probabilidad de condiciones húmedas, por lo que se pronostica que alrededor de 32 sistemas frontales lleguen al territorio mexicano durante noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de 50 por ciento. “Además, se observa un incremento en la frecuencia de los denominados eventos de Norte, condición que podría ocasionar episodios con intensificación del viento, incremento en el oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México”, indicó el SMN.

“EL NIÑO” MANTENDRÁ LAS LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO DURANTE SEPTIEMBRE Asimismo, en cuanto a las lluvias, en septiembre, “El Niño” mantendrá las precipitaciones por debajo del promedio climatológico; en octubre, en condiciones normales o por arriba del promedio; en noviembre, por arriba de la media climatológica, y en diciembre por arriba del promedio climatológico. El titular del Meteorológico explicó que, durante la temporada invernal, algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos, al interaccionar con abundante humedad, pueden desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte del territorio nacional.

Detalló que durante la transición verano-otoño aún pueden desarrollarse ciclones tropicales, principalmente los que llegan al Golfo de México, donde las masas de aire frío que impulsan a los sistemas frontales pueden interactuar con los eventos ciclónicos, propiciando que estos modifiquen sus trayectorias o se estacionen por más tiempo.