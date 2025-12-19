Resistir y agotar al estilo Vietnam, esta es la estrategia chavista ante la ‘amenaza’ de EU

CARACAS- En los cuatro meses de despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, el chavismo ha configurado una estrategia en caso de agresión enfocada en resistir y agotar al enemigo, una respuesta popular inspirada en Vietnam, según una experta y el propio oficialismo.

La profesora universitaria Colette Capriles, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, cree que el mensaje que envía el Gobierno de Nicolás Maduro consiste en que, si bien a EE.UU. “no lo puede vencer nadie en términos prácticos”, sí se puede resistir y defenderse de él.

El objetivo, dijo la analista a EFE, es subir el costo al otro para agotarlo y que “cese en el ataque”.

Venezuela se enfrenta a un importante despliegue militar de EE.UU. frente a sus costas y a amenazas de Washington de ataques en el territorio o por tierra como parte de la ‘Operación Lanza del Sur’, en nombre de su lucha contra el narcotráfico.

Capriles explicó que la estrategia chavista en respuesta a una supuesta agresión se basa en la guerra asimétrica, la cual ve “posible una resistencia con muy pocos recursos” respecto a una fuerza “mucho mayor en términos técnicos y de capacidades bélicas”.

Hay ejemplos históricos de que, sostuvo, se puede «llevar adelante una guerra de resistencia ante un ejército convencional», como Vietnam (1955-1975).

El propio chavismo se ha referido a la guerra de este país del sudeste asiático como un modelo en caso de que tocara defender el territorio de un invasor.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que el objetivo es “desgastar” al “enemigo” con ”acciones permanentes de hostigamiento, de no dejarlos dormir, de no dejarlos descansar y de llevarlos al desesperado, como -expresó- lo hizo en su momento el glorioso pueblo de Vietnam”.

EL DISCURSO

Colette Capriles indicó que el oficialismo usa el discurso para “articular la defensa de la patria con la defensa del proyecto” y movimiento político chavista.