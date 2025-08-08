Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga

WASHINGTON- El diario estadounidense que cita a fuentes que están familiarizadas con esta decisión tomada por Donald Trump, en la que a través de una orden que firmó de manera secreta y en la instruye al Pentágono para que inicia hacer uso de la “fuerza militar” en “contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas”.

Para Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt autores del artículo “Trump incorpora al ejército de EE. UU. en la campaña contra los cárteles de la droga”, publicado en The New York Times, esta decisión en la que se involucra al ejército estadounidense “es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles” y además, prosiguen lo los autores, es una señal de la voluntad del mandatario estadounidense de “utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad policial para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”.

Por medio de esta, precisan Cooper, Haberman, Savage y Schmitt se da una “base oficial” para que sea posible realizar “operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

Con lo que, funcionarios militares comenzaron a planear probables opciones en las que el ejército “podría perseguir a los grupos”, dijeron a The New York Times las personas familiarizadas con este tema y que hablaron bajo condición de anonimato.