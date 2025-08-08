Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga

/ 8 agosto 2025
    Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
    De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Foto: AP/Mark Schiefelbein

De acuerdo con el diario estadounidense, se trataría de la medida más agresiva implementada hasta ahora por la Administración de Trump contra estas organizaciones

WASHINGTON- El diario estadounidense que cita a fuentes que están familiarizadas con esta decisión tomada por Donald Trump, en la que a través de una orden que firmó de manera secreta y en la instruye al Pentágono para que inicia hacer uso de la “fuerza militar” en “contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas”.

Para Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt autores del artículo “Trump incorpora al ejército de EE. UU. en la campaña contra los cárteles de la droga”, publicado en The New York Times, esta decisión en la que se involucra al ejército estadounidense “es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles” y además, prosiguen lo los autores, es una señal de la voluntad del mandatario estadounidense de “utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad policial para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”.

Por medio de esta, precisan Cooper, Haberman, Savage y Schmitt se da una “base oficial” para que sea posible realizar “operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

Con lo que, funcionarios militares comenzaron a planear probables opciones en las que el ejército “podría perseguir a los grupos”, dijeron a The New York Times las personas familiarizadas con este tema y que hablaron bajo condición de anonimato.

$!En el mes de febrero, el Gobierno de Trump decidió designar como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos.
En el mes de febrero, el Gobierno de Trump decidió designar como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos. Foto/ AP/Mark Schiefelbein

Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones jurídicas, entre ellas si se consideraría “asesinato” el hecho de que las fuerzas estadounidenses que actúan fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso mataran a civiles —incluso a sospechosos de delitos— que no representan una amenaza inminente”, explican Cooper, Haberman, Savage y Schmit.

Y añaden que aún “no está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones jurídicas”.

TERRORISTAS

En el mes de febrero, el Gobierno de Trump decidió designar como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos.

Así mismo, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio pasado, añadió a esta la lista al Cartel de los Soles, que de acuerdo Washington este estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que rechaza Caracas.

Por último, el Departamento de Justicia incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y The New York Times.

