Revelan que Barron Trump lleva una vida ‘recluida’ en medio de amenazas de Irán, intentos de homicidio contra su padre y el asesinato de Charlie Kirk

A diferencia de sus hermanos mayores, Barron Trump ha elegido mantenerse prácticamente al margen de la vida pública. A sus 20 años, el hijo menor del presidente Donald Trump lleva una existencia marcada por la discreción, la seguridad y un reducido círculo personal. El joven, que acaba de concluir su segundo año en la Universidad de Nueva York (NYU), ha pasado buena parte del verano junto a su madre, Melania Trump, en el Trump National Golf Club de Bedminster, Nueva Jersey.

Personas cercanas al entorno presidencial aseguran que Barron rara vez sale y que prefiere permanecer en espacios privados. “El chico es bastante solitario”, describió una de las fuentes consultadas. La decisión de mantenerlo alejado de los reflectores ocurre en un contexto especialmente delicado para la familia presidencial. Donald Trump ha enfrentado varios episodios relacionados con amenazas contra su vida desde el inicio de la campaña electoral de 2024, incluido el ataque armado durante un mitin en Butler, Pensilvania, y el incidente protagonizado por un presunto atacante en las inmediaciones de uno de sus campos de golf en Florida. La exposición pública de la familia también ha generado amenazas dirigidas específicamente contra Barron. Recientemente circuló en sectores radicales de Irán un video en el que se hacía referencia al hijo del mandatario y se afirmaba conocer sus movimientos, además de ofrecerse una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. La situación ha reforzado las medidas de protección alrededor del joven y explica, al menos en parte, por qué su presencia pública es tan limitada.

UNA VIDA RODEADA DE SEGURIDAD Barron ha contado con protección del Servicio Secreto desde su infancia. Cuando Donald Trump dejó temporalmente la Casa Blanca en 2021, surgió la posibilidad de que el entonces adolescente perdiera parte de esa protección al cumplir 16 años. Melania Trump intervino para solicitar que su seguridad continuara. De acuerdo con un antiguo funcionario de la administración de Joe Biden, la petición fue trasladada a la Casa Blanca y aprobada. La protección permanente, sin embargo, tiene un efecto inevitable: Barron crece sabiendo que existen amenazas potenciales a su alrededor. Especialistas en trauma adolescente señalan que vivir constantemente acompañado por agentes, escuchar conversaciones relacionadas con riesgos de seguridad y estar sujeto a cambios repentinos de itinerario puede aumentar la percepción de peligro. La doctora Azita Sayan, quien no ha tratado personalmente a Barron, considera que su comportamiento reservado no debe interpretarse automáticamente como una señal de trauma. “Ser retraído no significa estar traumatizado”, explicó. A su juicio, mantener relaciones y experiencias personales lejos de la exposición pública puede incluso ser una forma saludable de proteger su desarrollo. MELANIA INTENTA MANTENERLO FUERA DE LA EXPOSICIÓN La primera dama ha dejado claro en distintas ocasiones que respeta la decisión de su hijo de permanecer alejado de las cámaras. Durante los preparativos para la segunda investidura presidencial de Donald Trump, Melania habló con agentes del Servicio Secreto sobre la posibilidad de que la familia participara en el tradicional desfile inaugural por Pennsylvania Avenue. Su respuesta fue contundente: sabía que Barron probablemente no participaría y aseguró que respetaba su decisión. La actitud protectora de Melania no es nueva. Desde que Barron era adolescente, la primera dama ha procurado que pueda desarrollar una vida lo más normal posible pese a las condiciones extraordinarias que rodean a su familia. UN ESTILO MUY DISTINTO AL DE SUS HERMANOS La discreción de Barron contrasta con la conducta pública de sus hermanos mayores. Donald Trump Jr. y Eric Trump tienen una participación activa en los negocios de la familia, mientras que Ivanka Trump mantiene una presencia constante en redes sociales y participa con frecuencia en entrevistas y podcasts. Tiffany Trump también ha acompañado públicamente a su padre en numerosos acontecimientos. Barron, en cambio, parece haber tomado otra dirección. Incluso cuando participa indirectamente en proyectos empresariales, mantiene un perfil bajo. Ha incursionado junto con antiguos compañeros de escuela en un negocio de bebidas energéticas elaboradas con ingredientes herbales y también ha realizado inversiones relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, no ha buscado convertir esas actividades en una plataforma pública. Su sobrina Kai Trump, mucho más activa en redes sociales, ha reconocido esa diferencia. “No le gusta mucho estar en el ojo público, lo cual entiendo”, comentó sobre él durante una entrevista en un podcast presentado por Jake Paul. LA EXPERIENCIA DE CHELSEA CLINTON Barron no es el primer hijo de un presidente estadounidense que intenta proteger su intimidad. Chelsea Clinton, quien vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, relató recientemente que ella también buscaba pasar el mayor tiempo posible dentro de espacios privados durante su adolescencia. La hija del expresidente explicó que procuraba que sus amigos pudieran estudiar, conversar y llevar una vida adolescente normal sin tener constantemente a los agentes del Servicio Secreto cerca. La experiencia de Chelsea muestra una de las dificultades particulares de crecer dentro de la Casa Blanca: incluso los momentos más cotidianos están condicionados por la seguridad presidencial.

UN REFUGIO PRIVADO EN CADA RESIDENCIA Barron dispone de espacios propios en las diferentes propiedades de su familia. En Mar-a-Lago cuenta con una suite privada y en la Torre Trump de Manhattan dispone de un piso propio. Incluso en la Casa Blanca, su habitación fue equipada con mobiliario fabricado especialmente para adaptarse a su extraordinaria estatura, cercana a los 2,06 metros. Su rutina también refleja su deseo de privacidad. Cuando llega a alguna de las residencias familiares, suele entrar rápidamente al edificio, evitando permanecer en las áreas comunes y dirigiéndose directamente a sus espacios privados. “No se le ve por ahí”, resumió una persona cercana a la familia presidencial. UNA EXPERIENCIA QUE LO MARCÓ Uno de los episodios que habría tenido un fuerte impacto en Barron fue el asesinato, en septiembre de 2025, del activista conservador Charlie Kirk, con quien había desarrollado una relación cercana. Según el relato publicado por Maggie Haberman y Jonathan Swan en su libro Cambio de régimen, Barron fue quien comunicó la noticia a su padre. Su reacción, de acuerdo con esa versión, habría reflejado la forma en que percibe los riesgos asociados con la exposición pública. “Esto es lo que pasa cuando sales ahí fuera”, le habría dicho a Donald Trump. La frase resume el contraste entre el mundo público que rodea a su familia y la decisión personal de Barron de permanecer apartado de él.