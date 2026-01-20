Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 20 enero 2026
    Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia
    La imagen compartida por el presidente en su red social de Truth Social muestra a Trump marcando su territorio, seguido por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. ESPECIAL

También incluye un cartel que declara a Groenlandia como “territorio estadounidense establecido en 2026”

Donald Trump se ha burlado de los líderes europeos sobre el asunto de Groenlandia al compartir una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo plantando una bandera estadounidense en el territorio danés autónomo, mientras filtraba mensajes de texto aduladores de estadistas mundiales antes de la cumbre de Davos.

La imagen compartida por el presidente en su red social de Truth Social muestra a Trump marcando su territorio, seguido por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 100 presos del Estado Islámico escapan de una cárcel en Siria en medio de enfrentamientos

También incluye un cartel que declara a Groenlandia como “territorio estadounidense establecido en 2026”.

En una imagen separada generada por IA compartida por el desafiante comandante en jefe, los líderes europeos, incluido el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, se reúnen alrededor de un mapa en la Oficina Oval que muestra a Groenlandia, Canadá y Venezuela absorbidos por los Estados Unidos.

Las publicaciones burlonas aparecen mientras Trump intensifica su impulso para adquirir Groenlandia, declarando que “no hay vuelta atrás” en su objetivo y negándose a descartar tomar la isla ártica por la fuerza.

El presidente, que participará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, también compartió una serie de mensajes de Maron y Rutte elogiándolo por sus recientes triunfos en política exterior en Siria y otros lugares.

“Amigo, estamos totalmente de acuerdo con Siria. Podemos hacer grandes cosas con Irán”, le dice Macron a Trump, según una captura de pantalla del intercambio publicada en Truth Social.

Mientras Macron expresa su preocupación por el deseo de Trump de anexar Groenlandia, también hace planes para una reunión del G7 en París con Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia, además de programar una cena para los dos estadistas en París antes de que Trump regrese a Estados Unidos.

“Señor Presidente, lo que logró en Siria es increíble”, dijo Rutte también efusivamente en otro intercambio de mensajes de texto, según una captura de pantalla compartida por Trump.

“Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allá, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia. ¡Qué ganas de verle! Atentamente: Mark”, concluye el mensaje.

El sarcástico alboroto en las redes sociales se produce después de que Trump amenazara con imponer más aranceles a las potencias europeas si intentaban detener sus planes de comprar Groenlandia a Dinamarca.

Mientras tanto, el lunes, Trump advirtió a Francia que aplicaría al país un arancel del 200% al vino y al champán si Macron no aceptaba unirse a su “Junta de Paz” para reconstruir Gaza.

Temas


Conflictos
Relaciones Exteriores
A20

Localizaciones


Groenlandia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada

Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
Elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al joven señalado por un homicidio ocurrido en el barrio de San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta

Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar.

Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador de la Juventus, periodo en el que se originó la disputa salarial.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus