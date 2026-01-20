Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia

Donald Trump se ha burlado de los líderes europeos sobre el asunto de Groenlandia al compartir una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo plantando una bandera estadounidense en el territorio danés autónomo, mientras filtraba mensajes de texto aduladores de estadistas mundiales antes de la cumbre de Davos.

La imagen compartida por el presidente en su red social de Truth Social muestra a Trump marcando su territorio, seguido por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

También incluye un cartel que declara a Groenlandia como “territorio estadounidense establecido en 2026”.

En una imagen separada generada por IA compartida por el desafiante comandante en jefe, los líderes europeos, incluido el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, se reúnen alrededor de un mapa en la Oficina Oval que muestra a Groenlandia, Canadá y Venezuela absorbidos por los Estados Unidos.

Las publicaciones burlonas aparecen mientras Trump intensifica su impulso para adquirir Groenlandia, declarando que “no hay vuelta atrás” en su objetivo y negándose a descartar tomar la isla ártica por la fuerza.

El presidente, que participará en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, también compartió una serie de mensajes de Maron y Rutte elogiándolo por sus recientes triunfos en política exterior en Siria y otros lugares.

“Amigo, estamos totalmente de acuerdo con Siria. Podemos hacer grandes cosas con Irán”, le dice Macron a Trump, según una captura de pantalla del intercambio publicada en Truth Social.

Mientras Macron expresa su preocupación por el deseo de Trump de anexar Groenlandia, también hace planes para una reunión del G7 en París con Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia, además de programar una cena para los dos estadistas en París antes de que Trump regrese a Estados Unidos.

“Señor Presidente, lo que logró en Siria es increíble”, dijo Rutte también efusivamente en otro intercambio de mensajes de texto, según una captura de pantalla compartida por Trump.

“Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allá, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia. ¡Qué ganas de verle! Atentamente: Mark”, concluye el mensaje.

El sarcástico alboroto en las redes sociales se produce después de que Trump amenazara con imponer más aranceles a las potencias europeas si intentaban detener sus planes de comprar Groenlandia a Dinamarca.

Mientras tanto, el lunes, Trump advirtió a Francia que aplicaría al país un arancel del 200% al vino y al champán si Macron no aceptaba unirse a su “Junta de Paz” para reconstruir Gaza.