Revelan video que grabó agente de ICE antes de matar a Renee Good en Minnesota

Internacional
/ 9 enero 2026
    Revelan video que grabó agente de ICE antes de matar a Renee Good en Minnesota
    Un video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra momentos antes de que disparara mortalmente a la mujer en Minnesota. EFE
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Asesinatos
Migración
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


JD Vance

Organizaciones


ICE

El vicepresidente JD Vance lo retuiteó y dijo que demuestra que el oficial estaba en peligro

Un video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) muestra momentos antes de que disparara mortalmente a la mujer en Minnesota.

El vicepresidente JD Vance lo retuiteó y dijo que demuestra que el oficial estaba en peligro. “Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

TE PUEDE INTERESAR: Dos heridos en Portland; agentes de ICE disparan nuevamente contra civiles

En el video, el agente esté frente al vehículo conducido por Renee Good, quien había detenido su camioneta color vino en perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor.

Rodea el vehículo, se puede ver a Good con la ventanilla bajada y mirando directamente al oficial. En el video, Good luego habla con el agente, identificado como Jonathan Ross.

”Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”, dice. Ross no responde. En la ventanilla del coche se ve el reflejo de Ross, con el teléfono en alto, mientras sigue caminando. También se oye a la esposa de la víctima, Becca Good, decirle a Ross “da la cara”.

TE PUEDE INTERESAR: Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump

El agente se dirige hacia la parte trasera del auto. Becca Good, la pasajera que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross: “No cambiamos nuestras placas todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

“¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón”, le dice a Ross. Luego intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Se escucha a otro oficial decirle a Good, el conductor, que “salga del maldito auto”.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho detenidos por protestas en Minneapolis tras homicidio de mujer por ICE

La mujer da marcha atrás, mientras gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El coche avanza, Ross grita “¡Wow!” y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo.

“Estas imágenes corroboran lo que el DHS ha afirmado desde el principio: que este individuo estaba obstaculizando la aplicación de la ley y utilizó su vehículo como arma en un intento de matar o causar daños físicos a las fuerzas del orden federales”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración obtenida por CNN.

(Con información de El Universal)

Temas


Asesinatos
Migración
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


JD Vance

Organizaciones


ICE

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Los hechos se registraron el pasado 7 de enero en la colonia Conquistadores.

Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Yesenia ‘N’, presuntamente involucrada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, Veracruz, fue condenado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Reporteros Sin Fronteras condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz
En el duelo previo entre estas dos escuadras, durante el Apertura 2025, Toluca goleó 6-2 a Monterrey desde el Nemesio Diez.

Rayados vs Toluca: el Bicampeón visita Monterrey en el arranque del Clausura 2026