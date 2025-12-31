Revisa Departamento de Justicia de EU más de 5 millones de páginas de archivos de Epstein

Se cree que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está revisando más de cinco millones de páginas de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, un esfuerzo que está desviando recursos de los casos existentes, según el New York Times.

La cifra representa una expansión significativa de estimaciones anteriores, que se basaban en cálculos basados en 300 gigabytes de datos, documentos, vídeos, fotografías y archivos de audio guardados en los archivos del FBI relacionados con investigaciones en Florida y Nueva York.

Además de la gran cantidad de documentos que los fiscales del Departamento de Justicia aún están revisando antes de su publicación, el departamento está buscando contratar a unos 400 abogados para ayudar en la revisión, según el informe del New York Times.

Funcionarios del Departamento de Justicia informaron que la labor de revisión de los voluminosos registros estaba involucrando a fiscales especializados en seguridad nacional y casos penales, así como a las fiscalías federales de Nueva York y Florida. Se espera que la revisión dure al menos hasta el 20 de enero, más de un mes después de la fecha límite de publicación del 19 de diciembre, ordenada por el Congreso.

La semana pasada, el Departamento de Justicia dijo que los fiscales federales en Manhattan y el FBI le habían dicho que habían descubierto más de un millón de documentos más y que procesarlos para su publicación podría tomar ”algunas semanas más” .

En una publicación en Nochebuena, el Departamento de Justicia dijo que había recibido los documentos del fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York y del FBI en “cumplimiento de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, los estatutos existentes y las órdenes judiciales”.

Contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento seguirá cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos, decía la publicación.

El departamento dijo que había solicitado que más abogados del Departamento de Justicia trabajaran durante las vacaciones de Navidad para ayudar a un equipo de 200 analistas departamentales de la división de seguridad nacional ya asignados para revisar los documentos.

Los documentos publicados hasta la fecha demuestran que el FBI fue alertado de las actividades de Epstein con menores al menos una década antes de lo que se sabía. También ha habido algunas pistas falsas, como una carta falsa de Epstein al abusador sexual convicto y exentrenador de gimnasia olímpica Larry Nassar, y un video falso de Epstein suicidándose en su celda.

Una imagen de un escritorio con un cajón abierto que contenía otras fotos, incluida al menos una de Donald Trump, fue eliminada del sitio web de divulgaciones del Departamento de Justicia y luego restaurada, aparentemente después de que los fiscales alertaran que las víctimas de Epstein podrían estar expuestas.

“Ha habido mucho sensacionalismo e incluso mentiras descaradas estos últimos días sobre los ‘Archivos Epstein’”, declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche, en un comunicado en X. “Pero separemos la realidad de la ficción. La producción de documentos es solo eso. Producimos documentos, y a veces esto puede resultar en la divulgación de documentos falsos o falsos simplemente porque están en nuestro poder porque la ley lo exige”.