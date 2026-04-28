GM dice que la guerra en Irán es su principal preocupación por el impacto en la demanda

WASHINGTON.- General Motors (GM) afirmó que la evolución de la guerra en Irán es su principal preocupación en estos momentos por el impacto que los precios del petróleo tienen en la logística y las materias primas, aunque señaló que, “de momento”, no está observando escasez de materiales.

La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, señaló en una teleconferencia con analistas tras la publicación de los resultados financieros de la compañía en el primer trimestre que el principal factor que puede cambiar las perspectivas del año es la guerra en Irán.

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“Si el conflicto termina en un periodo corto de tiempo, creo que veremos un regreso a niveles normales. Si se prolonga, dependerá de hasta dónde suban los precios del petróleo antes de que empecemos a hablar del impacto en la demanda”, afirmó.

El conflicto también ha obligado a GM a sacar unos 7 mil 500 todocaminos SUV de la región y los ha transferido a Norteamérica “por los problemas logísticos y el conflicto”.

Paul Jacobson, director financiero de GM, afirmó que la compañía está en cierta medida protegida y puso el ejemplo del escalonamiento de sus contratos de acero.

“Tenemos un tercio al contado, un tercio a menos de un año y un tercio a dos años, lo que ayuda a suavizar la volatilidad”, dijo.

“Estamos asumiendo que el entorno actual se mantendrá durante el año. Y si vemos que el conflicto termina y los precios de las materias primas vuelven a niveles previos, podríamos registrar un impacto positivo”, añadió.

General Motors reportó este martes un beneficio neto de 2.627 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 5,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Pero la compañía elevó sus previsiones anuales gracias a que recuperará unos 500 millones de dólares tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de devolver algunos de los aranceles pagados en 2025 por las compañías.

Barra dijo que no sabe cuándo GM recibirán los 500 millones de dólares.

Sobre la reorganización del negocio de vehículos eléctricos, la compañía ya ha concluido el 90 % de sus negociaciones comerciales y espera que la mayoría de los desembolsos concluyan antes del fin del segundo trimestre.

“Aún tenemos un par de negociaciones sobre materias primas para baterías en curso. Evidentemente son más complejas, pero se irán resolviendo con el tiempo a medida que seguimos trabajando con nuestros socios”, explicó Jacobson.

“Nuestro objetivo es dejar todo esto atrás lo antes posible para poder centrarnos, junto a nuestros socios de la cadena de suministro, en el futuro y dejar de hablar del pasado”, continuó.

Barra también se refirió a la revisión del T-MEC que se realizará este año y que podría afectar a la producción en México y Canadá.

La responsable de GM afirmó que “la cuestión clave es garantizar unas condiciones de competencia equitativas, no solo en los aranceles sobre los vehículos, sino también en las piezas y en los costes subyacentes”.

“Estamos trabajando con la Administración para asegurar que el acuerdo respalde una industria manufacturera sólida en EE. UU. sin consecuencias no deseadas”, concluyó.