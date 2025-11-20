Ucrania lanza por primera vez misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra Rusia

Ucrania lanzó esta semana misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso —los primeros ataques confirmados de este tipo— después de que Washington permitiera discretamente a Kiev utilizar estas armas de largo alcance para ataques transfronterizos, según informaron funcionarios ucranianos y rusos.

El Estado Mayor de Kiev anunció el lunes que había desplegado los misiles guiados de precisión “contra objetivos militares en territorio ruso”, calificando la capacidad como un “avance significativo” que continuaría en futuras operaciones.

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania han empleado con éxito sistemas de misiles tácticos ATACMS para realizar un ataque de precisión contra objetivos militares en territorio ruso”, escribió el Estado Mayor en una publicación en X. “Este es un acontecimiento histórico que subraya el compromiso inquebrantable de Ucrania con su soberanía”.

El martes se lanzaron cuatro misiles ATACMS hacia la ciudad sureña de Voronezh, y según informaron funcionarios rusos en una publicación en Telegram, todos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea S-400 y Pantsir.

El Kremlin alegó además que sus fuerzas destruyeron dos vehículos lanzadores ATACMS ucranianos en la región de Járkov durante ataques de represalia con Iskander-M, una afirmación que no pudo ser confirmada de forma independiente.

Ucrania no ofreció detalles adicionales sobre los objetivos alcanzados, pero subrayó que los ataques fueron operaciones de “precisión” dirigidas contra infraestructura militar legítima.

Los ataques se producen casi un año después de que Estados Unidos levantara las restricciones que impedían a Ucrania utilizar misiles estadounidenses de largo alcance para ataques dentro de Rusia.

Durante los meses anteriores, el expresidente Joe Biden había limitado a Kiev a disparar misiles ATACMS únicamente dentro del territorio ucraniano, a pesar de las repetidas peticiones de mayor libertad de acción.

La administración Trump había ralentizado o bloqueado intermitentemente ciertas solicitudes de ataques de largo alcance , y los informes indicaban que se requería la aprobación del Pentágono para las operaciones con misiles transfronterizas.

Los lanzamientos de esta semana indican que esas limitaciones parecen haberse relajado, al menos por ahora.

El Kremlin ha advertido repetidamente que las armas de largo alcance suministradas por Occidente y utilizadas en su territorio serían consideradas como una implicación directa de Occidente en el conflicto.

Kiev argumenta que los ataques son necesarios para atacar bases, aeródromos y centros de suministro desde donde se lanzan ataques contra ciudades ucranianas.

En las últimas semanas, Kiev ha tenido éxito atacando la infraestructura energética rusa con misiles de fabricación ucraniana.

Esos ataques han contribuido a que las sanciones del presidente Trump contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil tengan aún mayor efecto en la economía de Moscú.

Estados Unidos no ha confirmado públicamente el último uso de misiles, pero este hecho subraya un cambio en la forma en que Ucrania está librando la guerra: atacando con mayor profundidad, rapidez y alcance que en cualquier otro momento desde que comenzó la invasión rusa.

Los militares de Kiev afirmaron que la capacidad de largo alcance “continuará”, lo que sugiere que se avecinan más ataques transfronterizos.