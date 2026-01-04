‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan, Nueva York, de Estados Unidos, en helicóptero, informan medios locales.

El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

TE PUEDE INTERESAR: Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela

“ARRESTADO Y ESCOLTADO”

La Casa Blanca compartió imágenes de Nicolás Maduro durante su traslado y tras su detención por fuerzas estadounidenses. En el video que se publicó en redes sociales, el mandatario de Venezuela dice: “Good Night, happy new year (Buenas noches, feliz Año Nuevo)”, mientras camina escoltado por agentes de la DEA. Junto al video posteado colocaron la leyenda: “el delincuente caminó”.

“Arrestado y escoltado”, afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video, en el que se ve a Maduro con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción “DEA NYD”.