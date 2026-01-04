‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

/ 4 enero 2026
    ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido. ESPECIAL

“Arrestado y escoltado”, afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan, Nueva York, de Estados Unidos, en helicóptero, informan medios locales.

El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

“ARRESTADO Y ESCOLTADO”

La Casa Blanca compartió imágenes de Nicolás Maduro durante su traslado y tras su detención por fuerzas estadounidenses. En el video que se publicó en redes sociales, el mandatario de Venezuela dice: “Good Night, happy new year (Buenas noches, feliz Año Nuevo)”, mientras camina escoltado por agentes de la DEA. Junto al video posteado colocaron la leyenda: “el delincuente caminó”.

“Arrestado y escoltado”, afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video, en el que se ve a Maduro con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción “DEA NYD”.

LLEGADA DE MADURO A NY

Maduro llegó el sábado 3 de enero a la ciudad en un helicóptero que aterrizó en una zona a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro desde Guantánamo había aterrizado en la tarde de este sábado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, tras haber sido capturado en la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

En Stewart lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló hoy a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, afirmó Bondi.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron “capturados y sacados del país”.

(Con información de EFE)

Temas


Detenciones
Narcotráfico
Presidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Nueva York

Personajes


Nicolás Maduro

Organizaciones


Dea

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

