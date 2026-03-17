Rubio hace llamado a un nuevo liderazgo en Cuba, mientras persiste riesgo de más apagones

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Internacional
/ 17 marzo 2026
    Rubio hace llamado a un nuevo liderazgo en Cuba, mientras persiste riesgo de más apagones
    Esta situación sucede después del tercer apagón nacional de Cuba en cuatro meses y mientras la economía de la isla socialista sufre bajo las sanciones de Estados Unidos. AP.

El gobierno cubano atribuye sus problemas a un bloqueo energético de EU después de que amenazara con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla

LA HABANA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que las reformas económicas anunciadas por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, las cuales permitirán estimular la inversión desde el extranjero, “no son suficientes” para cumplir los objetivos de cooperación entre ambos países.

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que “tiene que haber otra gente al cargo” de la isla, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump dejó claro que ve a Cuba como el próximo país donde Estados Unidos puede escenificar sus deseos en el escenario mundial.

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Tras sufrir su tercer apagón en cuatro meses Donald Trump manifestó “Cuba ahora mismo está en muy mal estado”. “Y haremos algo con Cuba muy pronto”.

De acuerdo un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana, el gobierno de Trump busca que el mandatario Miguel Díaz-Canel se vaya mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano.

No obstante, al momento se ha ofrecido ningún detalle sobre a quién le gustaría a la administración estadounidense ver llegar al poder.

SE RESTABLECE SERVICIO DE LUZ

Tras registrarse un mega apagón, el día martes se dio a conocer que a luz regresaba lentamente a los hospitales y algunos hogares el martes por la tarde, pero las autoridades advirtieron que la deteriorada red eléctrica cubana podría fallar de nuevo.

Por su parte el secretario Marco Rubio, quien es de ascendencia cubana, dijo que la isla “tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo”.

Asimismo un funcionario cubano dijo el lunes que Cuba está abierta a comerciar con empresas estadounidenses, pero esas promesas se han hecho antes.

“Así que tienen que cambiar drásticamente”, dijo Rubio. “Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente dramático. No va a arreglarlo”.

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, mientras su red eléctrica sigue desmoronándose.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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