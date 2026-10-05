Pemex frena envíos de petróleo a Cuba tras presión de Trump; esto se sabe
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Esto sucede luego de la orden de Donald Trump que impone presión sobre gobiernos y empresas que suministren crudo a la isla.
Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió el reporte de envíos de petróleo y gasolinas a Cuba, en medio de las medidas anunciadas por Estados Unidos contra el suministro energético a la isla.
De acuerdo con información entregada por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), su filial Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos no registró cargamentos hacia Cuba durante el segundo trimestre de 2026.
La empresa había reportado envíos promedio de alrededor de 900 barriles diarios durante los primeros tres meses del año.
PEMEX DEJÓ DE REPORTAR ENVÍOS A CUBA
Los envíos de Pemex hacia Cuba comenzaron a reportarse en julio de 2023, inicialmente a través de Gasolinas Bienestar.
Esta filial posteriormente cambió de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya y, en mayo de 2026, pasó a denominarse Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos.
La suspensión de los reportes ocurre después de que Estados Unidos incrementara la presión sobre los países que suministran combustibles a Cuba.
Sin embargo, especialistas señalan que dejar de reportar los cargamentos no necesariamente significa que México haya dejado de enviar petróleo a la isla.
¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS PRESIONA A CUBA?
El 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba.
La medida entró en vigor al día siguiente y contempla acciones contra empresas y gobiernos que suministren petróleo a la isla.
Para Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, Cuba todavía puede adquirir crudo, pero tendría que hacerlo bajo condiciones de mercado y enfrentando las consecuencias de las medidas estadounidenses.
El especialista también cuestionó la transparencia sobre las condiciones en las que se han realizado los envíos mexicanos, particularmente respecto a si los cargamentos han sido pagados.
CRISIS ENERGÉTICA DE CUBA VA MÁS ALLÁ DEL PETRÓLEO
La situación energética de Cuba ya era complicada antes de la suspensión de los cargamentos mexicanos.
Ana Lilia Moreno, analista de México Evalúa, señaló que no es posible determinar qué parte de los apagones en la isla corresponde directamente a la interrupción de los envíos de Pemex.
Para establecer ese impacto serían necesarios datos sobre los cargamentos recibidos, inventarios, proveedores alternativos y capacidad de las plantas generadoras.
La especialista explicó que contar con más combustible tampoco resolvería por completo los apagones, debido al deterioro de las líneas de transmisión y de la infraestructura eléctrica.
CUBA REPORTA APAGONES DE VARIAS HORAS
El gobierno cubano ha advertido sobre el impacto que la crisis energética tiene en la población.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que durante este año los habitantes de la isla han llegado a disponer únicamente de dos o tres horas diarias de electricidad.
La falta de energía afecta la conservación de alimentos, las actividades escolares, la conectividad y la vida cotidiana de millones de personas.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha defendido los envíos de petróleo a Cuba bajo el argumento de que forman parte de una ayuda de carácter humanitario.
El tema también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones. Información previamente difundida por El Universal señaló que no existe evidencia pública de pagos por algunas de estas exportaciones, cuyo monto acumulado rondaría los mil 500 millones de dólares.
Por ahora, el cese de los reportes de Pemex ocurre en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre el suministro energético de Cuba, mientras la isla enfrenta una de las etapas más graves de su crisis eléctrica.