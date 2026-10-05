Pemex frena envíos de petróleo a Cuba tras presión de Trump; esto se sabe

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) suspendió el reporte de envíos de petróleo y gasolinas a Cuba, en medio de las medidas anunciadas por Estados Unidos contra el suministro energético a la isla.

De acuerdo con información entregada por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), su filial Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos no registró cargamentos hacia Cuba durante el segundo trimestre de 2026.

La empresa había reportado envíos promedio de alrededor de 900 barriles diarios durante los primeros tres meses del año.

PEMEX DEJÓ DE REPORTAR ENVÍOS A CUBA

Los envíos de Pemex hacia Cuba comenzaron a reportarse en julio de 2023, inicialmente a través de Gasolinas Bienestar.

Esta filial posteriormente cambió de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya y, en mayo de 2026, pasó a denominarse Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos.

La suspensión de los reportes ocurre después de que Estados Unidos incrementara la presión sobre los países que suministran combustibles a Cuba.

Sin embargo, especialistas señalan que dejar de reportar los cargamentos no necesariamente significa que México haya dejado de enviar petróleo a la isla.

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS PRESIONA A CUBA?

El 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba.

La medida entró en vigor al día siguiente y contempla acciones contra empresas y gobiernos que suministren petróleo a la isla.

Para Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, Cuba todavía puede adquirir crudo, pero tendría que hacerlo bajo condiciones de mercado y enfrentando las consecuencias de las medidas estadounidenses.

El especialista también cuestionó la transparencia sobre las condiciones en las que se han realizado los envíos mexicanos, particularmente respecto a si los cargamentos han sido pagados.