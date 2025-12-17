Rusia amenaza con ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz

KIEV.-El presidente ruso Vladímir Putin advirtió que Moscú buscará extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

En una reunión anual con altos oficiales militares, Putin dijo que Moscú preferiría lograr sus objetivos y “eliminar las causas fundamentales del conflicto” por medios diplomáticos.

No obstante, señaló que “si la parte opositora y sus patrocinadores extranjeros se niegan a participar en un diálogo sustantivo, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares”.

Putin advirtió que Moscú tomará medidas para expandir una “zona de seguridad de amortiguamiento” junto a la frontera rusa.

“Nuestras tropas son diferentes ahora, están endurecidas por la batalla y actualmente no hay otro ejército así en el mundo”, afirmó.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha un extenso impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas por parte de Moscú y Kiev.

Lo anterior se produce tras varias rondas de conversaciones realizadas esta semana entre funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos sobre un plan de paz redactado por Estados Unidos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que el documento para un acuerdo de paz podría finalizarse en pocos días, tras lo cual los enviados estadounidenses lo presentarán al Kremlin.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este de Ucrania que las fuerzas de Moscú aún no han capturado.